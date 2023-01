A hitelkamatok tavaly tavasszal kezdtek felfelé kúszni, a normál éves hitelkamat jelenleg 10 százalék fölött jár. A rezsiárak gyors emelkedése is vezetett ahhoz, hogy fagyni kezdett az érdeklődés a piacon. Az emberek nemcsak meggondolták, milyen ingatlant keressenek, de nézték az aktuális fenntartási költségeket is és annak is utánaszámoltak, hogy az mennyit változhat a későbbiekben. Bubla Zoltán mosonmagyaróvári ingatlanszakértővel érdekes számokra bukkantunk.

Kulcskérdés a fűtés

– A rezsiárak emelkedése elsősorban a nagy, régebbi családi házakra hatott, jelentősen visszaestek az ingatlankeresések. Ebbe beleszóltak a magas felújítási költségek is. Ezeket az ingatlanokat csak úgy lehet piacképessé tenni, ha a kínálók jelentősen változtatnak az áron, vagy a tulajdonos olyan felújításokat végez el a házon, ami energetikailag sokat tesz hozzá a pozitív képhez – mondta el lapunk kérdésére Bubla Zoltán ingatlanszakértő és hozzátette: a vásárlók hozzáállása mára változott.

Egy használt ingatlannál vásárlás előtt mindig felmerül, hogy mennyi lesz a rezsiköltség, vagy hogy lehetséges-e váltani a fűtési technológián. Vannak olyan ingatlanok a piacon, ahol nem lehet változtatni a fűtésen, egyszerűen nem kivitelezhető.

Tavasszal várható némi élénkülés

Az ingatlanszakértő szerint a hitelfelvétel is nagyon kevés, ez szinte a teljes ingatlanpiacra igaz. A babaváró és a családok lakhatását támogató hitelekre (például a csokhoz igényelhető hitel) azonban megmaradt az érdeklődés.

– Ami látszik most az év elején, hogy az új építésű, korszerű, alacsony rezsijű ingatlanokra megmaradt a kereslet. Tavasszal talán az új ikerházakra és az új családi házakra ismét megerősödhet az érdeklődés. Az év kiegyensúlyozatlan és bizonytalan lesz. Tavasszal lehet majd egy élénkülés, az év második felét a hitelkamatok csökkenése és az ingatlanvásárlások célzott támogatását segítő intézkedések emelhetik majd fel. Árakban átlagosan nem lesz változás. De lesz olyan kategória és lokáció, ahol csökkenni fognak az árak. Talán egyedül az új építésű ingatlanoknál lehet emelkedés, ahol az építőanyag ára és a munkadíjak határozzák meg a költségeket – tette hozzá Bubla Zoltán.

Készpénzes vevők

– Szinte csak készpénzes vevőink vannak – mondja lapunknak Gábor Cecília, a győri IC Partner Ingatlaniroda vezetője.

– Lassan megélénkül a piac, az azonban biztos, hogy jelentősen visszaestek az ingatlankeresések. A régebbi, korszerűtlen családi házak közül kizárólag a kisebbeket lehet jelenleg értékesíteni, azokat, amelyek Győrtől kicsit messzebb találhatóak és nem haladják meg a száz négyzetmétert. Ez tavaszra sem változik majd véleményem szerint, hiszen ezek folyamatosan felújításra szorulnak – fogalmazott az irodavezető.

Mint mondta, elsősorban a panellakások iránt volt érdeklődés januárban, vagy a nagyon magas áron értékesíthető ingatlanokra.

A befektetők részéről a nappali plusz egy szobás lakásokra nagy lenne az érdeklődés, ám jelenleg a piacon hiány van belőlük.

– Megjósolhatatlan az új év az ingatlanpiacon. Ami már látszik, hogy a lakásbérletek árai irreálisan elszálltak, az emberek inkább bérelnek, mint hogy belevágjanak egy rizikós befektetésbe. Egy új építésű, negyvenkét négyzetméteres lakást körülbelül 180 ezer forint/m²-es áron értékesítik ma a piacon. Az árak tekintetében pedig biztos vagyok benne, hogy nem fognak lejjebb menni. Lehet, hogy az alkuképes ingatlanok jobban fogynak majd, például az év második felében, de az árak nem fognak csökkenni – tette hozzá Gábor Cecília, a győri IC Partner Ingatlaniroda vezetője.