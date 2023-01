Ütemterv szerint haladnak az M85-ös gyorsforgalmi úton épülő alagút munkálatai. A Sopron közelében két egymás mellett futó járattal létrejövő alagútban a déli járatban már zajlik a vasbetonszerkezet kivitelezése, az északi járatban ugyanakkor még a fejtés zajlik, immár mindkét irányból – értesült a magyarepitok.hu.

Magyarország harmadik leghosszabb alagútját építi a NIF Zrt megbízásából Dömper Kft., a Subterra-Raab Kft. és a Pannon-Doprastav Kft. alkotta konzorcium Sopronban, a páros alagút déli ágán júliusban jutottak ki újra a szabadba a kivitelezők.

A szakaszon, mely az osztrák határig haladva fejezi be az M85-öst, többek között 4,12 kilométer hosszú 2x2 sávos gyorsforgalmi út épül, valamint a 93-as kilométer szelvénynél körforgalom kialakításával csatlakozást alakítanak ki a 84. számú főút jelenleg is 2x2 sávos szakaszához. A projekt része a 8647-es jelű 2x1 sávos, 3,6 kilométeres Sopron északnyugati elkerülő út építése is. Az M85-ös épülő főpályáján pedig három műtárgy készül el, ezek közül is kiemelkedik Magyarország harmadik leghosszabb alagútja, mely a Bécsi-domb alatt halad 780 méter hosszan. Az alagutat két járattal alakítják ki - írták korábban.

A portálnak Kerékgyártó Attila, projektvezető arról számolt be, hogy a déli járatban a végleges szerkezet betonozása január első felében elindul, a másik közelgő mérföldkő pedig, hogy a fejtési munkáknak köszönhetően az északi járat lyukasztása január végén megtörténik.

A részletekre áttérve kifejtette, a déli járatban a nyári lyukasztás után az első és legfontosabb feladat az alagút kitisztítása, profilozása, valamint az ellenbolt betonozása volt, amely az első vészátjáróig már el is készült.

„Ebben a járatban már zajlanak a szigetelési munkák, négy blokk szigetelése elkészült. A vasszerelés is elindult, ezzel a munkával kettő blokkban vagyunk készen” - mondta el a portálnak a projektvezető.

Kerékgyártó Attila hozzátette, az északi járatban a téli leállás után már csak mintegy 50 méter marad a fejtésből. „Ez a fejtés két irányból halad, miután a déli járat kilyukasztása után immár a nyugati oldalon is el tudtuk kezdeni a fejtést.”

Elmondása szerint az északi járatban a fejtés január végén zárulhat le: „Bízunk benne, hogy január végén az északi járatban is tudunk lyukasztani.”



A teljes cikk és rengeteg fotó a magyarepitok.hu oldalán.