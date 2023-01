Biztonságos, megbízható tárolás

Egy műanyag konténer megerősített fallal rendelkezik, amelyek gyakorlatilag minden helyzetben képesek megvédeni az árut. Nem törnek le és nem romlanak el, mint például a fából vagy fémből készült változatok, ráadásul teljes mértékben vízállók – vagyis nem rozsdásodnak vagy esnek szét, ha csapadék éri őket. Ráadásul a műanyag konténerek nem hagynak maguk után port és törmeléket, így az árucikkek tiszták és sértetlenek maradnak. Hónapokig vagy akár évekig tárolhatók anélkül, hogy azok bármilyen módon károsítanák a készletet.

Egyszerűbb anyagkezelés

A plasztik konténerek segítségével nagy mennyiségű terméket lehet szállítani rövid idő alatt, aminek köszönhetően leegyszerűsödnek az anyagmozgatási műveletek. Alacsony önsúllyal rendelkeznek, így a kezelőszemélyzet testi épsége sincs veszélyben rakodásukkor. Egymásra rakódhatók anélkül, hogy tartani kellene azok ledőlésétől, mint például a kartondobozok esetében. Emellett számos típusnak a talpazata a raklapokhoz hasonló kialakítással rendelkezik, vagyis targoncával hatékonyan mozgathatók. Mindez jelentős mértékben javítja a munkahely működésének dinamikusságát, valamint általános biztonságát.

Higiénikus és környezetbarát

Amennyiben csökkenteni szeretné vállalkozása logisztikai költségeit, mindenképp érdemes megfontolni a műanyag konténerek alkalmazását.

A fuvarozók egy hosszabb útvonalon több rendelést is teljesíthetnek menet közben, ami azt jelenti, hogy a náluk lévő csomagolásokat többször is használniuk kell majd. Vagyis a tartályoknak bírniuk kell egy esetleges invazívabb fertőtlenítést is útközben. A fa tárolókkal ellentétben a plasztik konténereket nyugodtan elmoshatjuk anélkül, hogy bármilyen károsodást szenvednének.

A sűrű, tartós polietilénből (HDPE) készült tartályok ráadásul hatékonyan újrahasznosíthatók, így nem keletkezik életciklusuk végén műanyag hulladék. A holland Schoeller Allibert visszaforgó csomagolásgyártó vállalat például a komplett újrahasznosítási folyamatot megoldja cégen belül: egy tisztítást, csiszolást, mosást majd szárítást követően termékeik teljesen készen állnak az újraformázásra, majd az újrafelhasználásra - más szóval nincs szennyezés, csak fenntarthatóság és környezetvédelem. (X)