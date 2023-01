Közel két év után először csökkent a 2024-ig meghosszabbított babaváró hitel referenciakamata. Ebben az időszakban nagy utat járt be: közel másfél százalékról 10 százalék fölé emelkedett, és végül 10,64 százalékon állt meg tavaly decemberben.

Ezzel párhuzamosan a támogatás elvesztése után fizetendő büntetés is a többszörösére nőtt, a januári igénylőknek már több mint 6,6 millió forintos büntetéssel kellene számolnia.

Innen fordult most vissza, a kamatcsökkentésnek köszönhetően pedig több százezer forinttal mérséklődik a büntetés mértéke.

A kamatmentesen igényelhető 10 millió forintos babaváró hitel meghosszabbításának az ígérete fél évig lógott a levegőben, mielőtt a kormány az év utolsó napjaiban végül rendeletben is megerősítette a folytatást változatlan feltételek mellett egészen 2024 végéig. Ez azt jelenti, hogy a babaváró támogatás még két évet legalább kap, minden előnyével és hátrányával együtt. Az átlagosan 10 százalék feletti lakáshitel kamatok mellett a kamatmentességgel nem lehet versenyezni, emellett az is vonzó lehet a fiatal párok számára, hogy két gyermek vállalása esetén faragni is lehet a tőketartozásból, három gyermek után pedig teljesen le is lehet nullázni. Hátrány viszont, hogy egy piaci hitelhez képest sokkal több feltételnek kell megfelelni, ezek nem teljesítése pedig súlyos büntetéssel, anyagi teherrel jár.

Több mint 6 millió forint is lehet a büntetés, ha nem születik gyerek

A támogatás célja a gyermekvállalás ösztönzése, ezt kell megígérni a pároknak a kamatmentességért cserébe. Ha a vállalt gyermek a futamidő első öt évében mégsem születik meg, akkor büntetőkamatot kell fizetni. Ez két részre bontható:

Elsőként vissza kell fizetni az állam által addig kifizetett kamattámogatást. Ennek az összege az első öt évre kiszámítható az alapján, hogy a pár mikor vette fel a kölcsönt, és akkor milyen referenciakamat volt érvényben.

A futamidő hátralévő részében is büntetőkamattal terhelve kell törleszteni, ami jelentősen megemeli a korábban fizetett, legfeljebb 50 ezer forintos törlesztőrészletet.

A gyermekvállalás nem teljesítése esetén fizetendő büntetés jelenleg azoknak a legmagasabb, akik 2023. januárban kötnek szerződést. A 10,64 százalékos referenciakamat (14,83 százalékos ügyleti kamat) 6,67 millió forintos büntetést von maga után 10 millió forintos hitelösszegnél, ha nem születik gyermek. Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) által január elején közzétett referenciamutató azonban ennél már jelentősen alacsonyabb, kereken 10 százalék, amivel egy közel kétéves emelkedési ciklus szakadt meg. A 10 százalékos referenciamutatóhoz tartozó 14 százalékos ügyleti kamattal számolva a februári igénylőknek már valamivel kisebb lesz büntetés: 6,3 millió forint.

Az első öt évre vonatkozó kamattámogatást a rendelet szerint egy összegben kell visszafizetni, részletfizetés csak indokolt esetben kérhető. A neheze viszont csak ezután jön, mivel a hátralévő tartozásra vonatkozó kamat még magasabb, az ötéves forduló napján érvényes referenciakamat 130 százalékának a 4 százalékponttal növelt értéke lesz (ez 3 százalékponttal magasabb, mint a támogatás idején alkalmazott ügyleti kamat). A jelenleg érvényes referenciamutatóval számolva az első öt évben fizetett 45-46 ezer forintos törlesztőrészlet akár 124 ezer forintra is emelkedhet, hiszen a támogatás elvesztése után már az 50 ezer forintos törlesztőrészlet maximum sem lesz érvényes.

Januártól a bankok újra lehetővé tették a babaváró hitel decemberben több helyen már felfüggesztett igénylését. A kölcsön felvételének időpontjában azt is érdemes mérlegelni, hogy a bankok egymásra licitálva csábítják az ügyfeleket - derül ki a Bank360.hu összeállításából.