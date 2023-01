Idén kezdte meg működésének harminckettedik évét az étterem. Az elmúlt időszak kihívásai – mint ahogy a többi vendéglátóhelyet – őket sem kímélték, de ahogy Vargáné Salakta Nárcisz tulajdonos elmondta, mindig azt tartották szem előtt, hogy az eléjük gördülő akadályokat leküzdjék. Pozitív hozzáállással, kreativitással igyekeznek alkalmazkodni a rajtuk kívülálló problémákra és megtalálni minden nehézségre a megoldást.

Korábban a pandémia miatt hozott korlátozások sújtották az ágazatot, most az elszálló rezsiköltségek. A bezárás helyett az energiafogyasztás mérséklése mellett döntöttek a Komédiásban.

Tízszeresére emelkedett az ár

- Míg a covid nagyjából ugyanúgy érintett mindenkit, most az energiaárak esetében ez nem így van. Eltérő időpontban járnak le a szerződések, de az áram díja sem egységes. Más-más a gáz, vagy a fűtés ára is. Nálunk a legjelentősebb most a villanyszámla, ami a tavalyihoz képest a tízszeresére emelkedett.

A sütők, hűtők rengeteg áramot fogyasztanak, de ezek nélkülözhetetlen berendezések - mondja Vargáné Salakta Nárcisz, a Komédiás Étterem tulajdonosa.

Fotós: Huszár Gábor

Ahol tudnak, takarékoskodnak

Egy étterem esetében nagyon sok nagyfogyasztó berendezést kell működtetni. Ilyenek a hűtők, sütők, mosogatógépek, kávéfőző és még lehetne sorolni.

- Szerencsére az épület adottságai és az enyhe időjárás miatt meg tudtuk azt tenni, hogy leváljunk a távfűtésről, anélkül hogy ezt a vendégeink megéreznék – kezdte Vargáné Salakta Nárcisz, tulajdonos. - A gázra még szeptemberig jó áron él a szerződésünk, az most nem annyira mérvadó fogyasztásban, mint az áram. Most az energiafogyasztásunkat – amelyre a korábbihoz képest 25 százalékkal kevesebbre kötöttünk szerződést – igyekszünk csökkenteni. Ennek érdekében száműztük a fritőzt a konyhából.

A gázra még szeptemberig jó áron él a szerződésük, ezért azok az ételek kerültek előtérbe, amelyek sütőben vagy serpenyőben elkészíthetők.

Fotós: Huszár Gábor

Tecnológiai változtatásokkal

Az étteremben már ennek szellemében alkották meg az új étlapot. Azok az ételek kerültek előtérbe, amelyek sütőben vagy serpenyőben elkészíthetők.

- A jövőben az eddigi egy helyett kétfajta pörköltet kínálunk. Új ételként például olyanok készülnek majd mint a rizottó, vagy édesburgonya-püré, harcsasteak. Nyáron pedig majd többfajta salátát szeretnénk készíteni. Étlapon tartjuk azonban a szalontüdőt, amit Győrben szinte egyedüliként mi készítünk. Változik viszont a hagymás rostélyos, amit nem az olajban sült hagymával, hanem mártással fogunk tálalni. A rántott húst pedig zsírban, serpenyőben sütjük ki – sorolta a változásokat Vargáné Salakta Nárcisz. Hozzátette: amikor nem volt villany akkor is főztek az éttermek. Most egy kicsit visszatérünk ehhez.

Mint megtudtuk, ez egyelőre egy próba. Ha szükségesnek látják, a vendégek igényei, visszajelzései alapján változtatnak majd az étlapon.

- Rugalmasak, kreatívak vagyunk, jól tudjuk, hogy nem lehet beleragadni a korábban megszokott dolgokba. Az energiaárak miatt, nem ez az év kérdéses, mert ezt most megoldottuk, hanem a jövő év – zárta gondolatait a tulajdonos.