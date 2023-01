Az autót a Porsche Hungaria kereskedői hálózatába tartozó kecskeméti Brill Kft. értékesítette, az átadóra Győrben, az Audi Hungariánál került sor.

A jubileumi modell újdonsült tulajdonosa háromszor 50.000,- Ft-os szervizutalványokat is kapott ajándékba új Q3-mas modellje mellé a Porsche Hungaria vevőszolgálatától, ami a gondmentes karbantartáshoz, vagy akár eredeti Audi tartozék vásárláshoz is felhasználható

1990. október 30-án indult az Audi története Magyarországon, az osztrák Porsche Holding ugyanis ezen a napon alapította meg leányvállalatát, a Porsche Hungariát, mely azóta is ellátja az Audi márka képviseletét Magyarországon. Az első jelentősebb mérföldkőre 13 évet kellett várni: 2003 áprilisában vette át új tulajdonosa hazánkban a tízezredik Audit, egy A4 modellt, mellyel az Audi lett az első prémium kategóriás márka, melynek magyarországi értékesítése meghaladta a tízezres darabszámot.

Majdnem 33 évvel a piacralépés után a négykarikás márka pedig már ötvenezernél jár.

A mérföldkővel kapcsolatban Zakariás Fruzsina, az Audi márkaigazgatója elmondta, „büszkeséggel tölt el, hogy egy olyan márkát képviselhetek, mely Magyarországon a prémium szegmensben ilyen számokat képes felmutatni. Szeretném megköszönni minden jelenlegi és volt kollégánk munkáját, ehhez a hatalmas sikerhez mindenki hozzátett, aki 1990 óta az Audi márkát építette. Emellett pedig szeretnék gratulálni a Brill Kft. csapatának a jubileumi modell értékesítéséhez.” Az Audi magyarországi vezetője hozzátette: „azt, hogy milyen modell lesz a százezredik itthon értékesített autó, lehetetlen lenne megtippelnem. Azonban egyben biztos vagyok: a következő nagy kerek számot egy tisztán elektromos meghajtású járművel érjük majd el.”

Győrből a világnak – és Magyarországnak

Az Audi magyar értékesítési és gyártói csapatának egyaránt örömteli ez az eredmény, hiszen az ötvenezredik Audi hazánkban készült: a győri gyártósorokról gurult le a Kecskeméten gazdára talált Q3 modell. Az autó egy 5 ajtós Audi Q3 Sportback 2.0-s TDI motorral, mely elegáns, harmat-ezüst metálfényezést kapott.

„Örülünk, hogy Magyarországon immár az ötvenezredik négykarikás autó talált gazdára. Ez a szám a hazai importőr és a kereskedői csapat munkáját dícséri. Büszkeséggel tölt el, hogy a jubileumi autó egy győri gyártású Audi Q3, amelyet ráadásul győri motor is hajt. Munkatársaim szaktudásának köszönhetpen ez az autó, csak úgy mint az összes győri modell prémium minőségben kerül ügyfeleinkhez Magyarországon és szerte a világon”, mondta Les Zoltán, az Audi Hungaria járműgyártásért felelős igazgatósági tagja.Győrben éppen 25 éve, 1998-ban indult a járműgyártás, a vállalatnál 2018 óta készülnek Q3 modellek. A portfólió 2019-ben bővült a modell Sportback, RS, valamint mild-hibrid hajtásláncú verziójának gyártásával. 2020 óta Győrben már plug-in hibrid meghajtású Q3 és Q3 Sportback modellek is készülnek. Az autó mára az Audi Hungaria legfontosabb modelljévé vált: mára a gyártási portfólió több, mint 90 százalékát teszik a Q3 és a Q3 Sportback modellek.