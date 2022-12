A Benedetto, Győr egyik ikonikus cukrászdája 1986 nyarán nyitott meg, a Nádorvárosban, az Erzsébet-liget túlsarkán, Cseh István 1991 március 12-én vette át az üzemeltetését. A fénykorban, főidényben 10-15-en is dolgoztak, mostanra hárman maradtak. Egyik munkatársa három évtizede dolgozott az üzletben, neki sikerült a Pápai út elején lévő cukrászatukban helyet adni, ott továbbra is megtalálhatók a kedvelt édességek.

Előre fizetni egy vagyont

- Nehéz volt meghozni a döntést, de muszáj volt bezárnom ebben a gazdasági helyzetben, főleg úgy, hogy nagyon bizonytalan a jövő - indokolt Cseh István üzletvezető, aki Balogh Mártával együtt nyitotta a cukrászdát. - Az alapanyagárak emelkedésével olyan összegeket kellett volna kiírnom az árlapra, amelyet nem lett volna szívem elkérni. Minden a kétszerese, háromszorosa lett. Csak egy példa: az E.On-nal új szerződést kellett kötnöm, amelynek értelmében novemberben kellett kifizetnem előre a januári, 650 ezer forintra nőtt villanyszámlát, miközben még nem tudhatom, kinyitok-e egyáltalán. Az utóbbi időben kifizetett villanyszámláim összege egymillió-kettőszázezerre rúgott. Ezt nem lehet kigazdálkodni egy kis cukrászdában, ahol 500-600 forintos termékeket árulok.

Messze földön híres volt a tejszíne

Náluk nem volt szünnap: a csúcs a kilencvenes években lehetett. Amikor nyitott, a városban még kevés cukrászda volt. A Benedetto mindig a saját süteményeit árulta, híres volt somlói galuskájáról, gesztenyepüréjéről, egyedi tejszínéről. Mint Cseh István visszaemlékszik, volt vendége, aki Budapestről Bécsbe utazva állt meg nála mindig a tejszínes cappuccinóért. Amikor kezdtek, egy ötdekás gombóc fagyi 2 forint 50 fillért volt, és nem győzte cserélgetni a vaníliástégelyt, úgy vitték.

- Akkoriban volt, hogy összeért a közeli virágüzletnél és a fagyizónál várakozók sora. Tizenkét fajta fagyit árultunk. A sétálókehelyért hatalmas tömeg állt sorban. A kezdetekben tizenegy-tizenkét forintért adtuk, most annak az ára is 1600 forint felett van - emlékezett vissza Cseh István.

A Benedetto mindig a saját süteményeit árulta, híres volt somlói galuskájáról, gesztenyepüréjéről, egyedi tejszínéről. Felvételünkön Kalota Viktória és Cseh István üzletvezető.

Fotós: Huszár Gábor

Borús jövőkép

- A cukrászdák a legnagyobb vesztesei lesznek a válságnak. Még egy vendéglátóhely is kiszállíthat, mi nem. Hónapok óta csökken a forgalmunk, mostanra körülbelül 20-25 százalékkal. Véleményem szerint a következő év elején a cukrászdák több mint fele be fog zárni - jósolta az cukrászda vezetője.

Felesége és ő is vendéglátós múlttal vágott bele az üzletnyitásba. Mindig arra törekedtek, hogy a legjobbat adják a vendégnek, újítani is igyekeztek, az árakat is mérsékelt szinten tartani, hangsúlyozza. Visszatekintve hamar elmúlt ez a három évtized, mintha csak ma lett volna a nyitás, meregett el az üzletvezető.

Cseh István 63 éves, egy fia van. Megemlítette még, hogy már érzi az idők múlását, ezért most visszavesz egy kicsit a tempóból.