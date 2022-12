Egyre több pálinkafőző próbálkozik kisebb-nagyobb sikerrel ginfőzéssel hazánkban, számuk mára megközelíti a negyvenet. Győr-Moson-Sopron megyében is számos főzde készít saját recept alapján házi gint. Nem csoda, hiszen az elmúlt öt évben 20 százalékos felfutás volt, és még további tíz évet jósolnak neki.

Legalább 4000-féle gin van a világon, amit nagy tisztaságú gabonaszeszből kell készíteni, melynek legfőbb aromahordozója a boróka. Ezenkívül minden főzőmester azt tesz bele, amit jónak lát, őrzik is a receptjét, legyen az kis vagy nagy cég. Így a világ egyik legszabadabb alkoholja is egyben.

Talán ez is hozzátett ahhoz, hogy néhány éve ilyen nagy kultúrája lett Magyarországon is. A legtöbben tonikkal vagy koktélokba keverve fogyasztják. A Réti Pálinkaház a ginkészítés után most lefőzte a régió első rumját.

– Egyre többen vannak azok, akik szerint a pálinka túl erős. Így arra gondoltunk, hogy megpróbáljuk a ginfőzést, mert koktélokba keverve vagy csak tonikkal felöntve már sokkal könnyedebb. A recept nem könnyű, mert a boróka alap-, nagyon erős fűszer, és tartottunk attól, hogy túlzásba visszük. Azonban annyira jól sikerült az első főzés, hogy mára ötfajta található meg a főzde palettáján – mondta el lapunknak Nagy Szilárd, a Réti Pálinkaház főzőmestere és tulajdonosa.

Tomi Rockytól a Viperáig

– Az R1, R2, R3 és az R4 a négy évszakot jelképezi. Az első tavaszra hangolt citrom-bodzavirág, a második őszi hangulatú, amit Irsai Olivér szőlővel készítettünk el. A harmadik a sorban a téli ízvilágot képviseli, került bele alma, füge, fahéj és narancs. A karácsonyi vásárokon nagy sikert aratott, készült belőle forralt gin is, amit Győrben is megkóstolhatnak a Széchenyi téren.

A negyediket a legtöbben Tomi Rocky ginként ismerik, amit a győri paraúszónak főztünk. Mivel ez a nyári ízjegyeket hordozza, így teljes lett a paletta. Emellett az ötödik ginünk a Vipera nevet kapta a védett rákosi vipera után, ami egyben egy hansági specialitás is, és az erre járó turistáknak készítettük. Ízében birses-gyömbéres, de nem kell aggódni, nem csíp, nem mar – fejtette ki Nagy Szilárdné Viktória, a Réti Pálinkaház ügyvezetője.

A régió első rumja a Réti Szirén nevet kapta

– Tavaly elkezdtünk azon gondolkodni, hogy a gin mellett még milyen jó koktélalapot készíthetnénk. Nagyon sok rum- alapú itallal találkoztunk, ezért úgy döntöttünk, belevágunk és elkészítjük a sajátunkat. A recept nem is olyan bonyolult, cukornádléből vagy a cukorgyártáskor keletkezett melaszból főzik. A legtöbben az utóbbit használják, így megpróbáltunk mi is melaszt szerezni – emelte ki Nagy Szilárd.

– Tudtuk, hogy van már két cég, akik készítenek kézműves rumot hazánkban, ezért azt hittük, biztosan lesz, aki az alapanyagot szállítja nekünk. Végül egy németországi kikötőben találtunk rá, Dél-Amerika cukornádültetvényeiről hosszú, rejtélyes úton jutott el hozzánk a sűrű, ragadós melasz. A cefrézése viszont nagyon nehéz, meleg, már-már karibi hőmérsékleten kell erjeszteni. Előnye viszont, hogy gyorsan elkészül – tette hozzá Nagy Szilárdné Viktória.

Csábító és veszedelmes ital lett

A Réti Pálinkaház tulajdonosai elsősorban koktélalapanyagnak készítették, ezért is döntöttek a fehér rum mellett. A barna változatát már hosszabb ideig hordóban kell érlelni. A Kisalföld munkatársai is megkóstolhatták a megye első rumját, és meglepődve tapasztalták, hogy mekkora különbség van azokhoz képest, amiket eddig kóstoltak. Sokkal mélyebb, édesebb és ízesebb, mint az üzletekben kapható külföldi változatok.

– A régió első rumja a Réti Szirén nevet kapta, mert egy igazán kellemes, csábító és veszedelmes ital lett, ugyanakkor a kalózok egykori kedvence is – hangsúlyozta Viktória, akitől azt is megtudtuk, hogy a hideg estéken remek rumpuncs és a győri karácsonyi vásárban is megkóstolható bombardino is készíthető belőle. A Réti Pálinkaház tulajdonosai a recepteket Facebook-oldalukon is megosztották, hogy még hangulatosabbá tegyék az adventi estéket.