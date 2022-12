„A pandémia után az orosz-ukrán háború hatásait, majd az ellátási láncban történő fennakadásokat, alkatrészhiányt is kezelni kellett. Mindezek ellenére sikeres évet zárunk” – fogalmazott Les Zoltán járműgyártásért felelős igazgató, aki kitért a 2024-től Győrben készülő Cupra Terramar modellre is.

„Ehhez új termelési rendet kell kiépítenünk, így a gyártósorok és a robotcellák alakítása jövő héten megkezdődik, ami tervek szerint négy hetet vesz majd igénybe” – reagált Les Zoltán arra, miért áll le a járműgyártás négy hétre.

– Sokan tudják, hogy jövőre ünnepli az Audi Hungaria alapításának harmincadik évfordulóját, azt viszont már kevesebben, hogy ekkor lesz 25 éves Győrben a járműgyár.

A szerszámgyárunk pedig idén ünnepelte 17. évfordulóját. A csarnok 6300 négyzetméteres bővítésnek köszönhetően 20 százalékkal nőtt a termelési kapacitásunk. Az újonnan telepített gyártóberendezéseknek és robotoknak köszönhetően még több Audi, Lamborghini és Bentley modell exkluzív karosszériáját gyárthatjuk – fejtette ki.

Markus Haupt a Seat/Cupra termeléséért és logisztikáért felelős igazgatósági tagja, Les Zoltán, a járműgyártásért felelős igazgatósági tagja, Alfons Dintner, az Audi Hungaria igazgatóság elnöke, valamint Wayne Griffiths a Seat/Cupra ügyvezető igazgatója közösen leleplezték le a CUPRA Terramar modellt Győrben. Kétszáz győri munkatárs is megismerhette az új modellt, amelyet 2024-től a kisalföldi megyeszékhelyen gyártanak majd.

Robert Buttenhauser, a motorgyártásért felelős igazgatósági tag is visszaemlékezett. Többek között arról is szólt, hogy idén új elektromos motorcsaládot indítottak el. Az új, úgynevezett MEB ECO (modulrendszerű elektromos hajtáskoncepció) hajtásokat a Volkswagen Konszern kis méretű elektromos autóiba építik majd be. A gyártás a tervek szerint 2025-ben kezdődik Győrben, amelyhez új gyártóterületet alakítanak ki.

Németh Kinga személyügyért és szervezetért felelős igazgatósági tag kiemelte: idén kilencedik alkalommal nyerte el a vállalat a legvonzóbb munkahely címet a Bosch és Mercedes előtt. Szólt a Kisalföld Presztízs-díj Megye Gazdaságáért díjról is, amit az Audi Hungaria a Pro Bono tudásmegosztó programsorozatért nyert el. Az eseményen megtudtuk: a győri cégnél csak két százalékos a fluktuáció, a 12 ezer munkatárs hosszú távra tervez a vállalatnál. Emellett megerősítették, hogy a kompetenciaalapú szolgáltatást nyújtó részleg az Audi Hungaria önálló leányvállalataként működik jövő évtől.

Felvételünkön Németh Kinga személyügyért és szervezetért felelős igazgatósági tag beszél az Audi évzáró sajtórendezvényén.

– Alakítjuk a változást! Folyamatosan változik a világunk, az iparágunk, így nekünk is változni kell. Erről szól az új vállalati stratégiánk, azaz a „Next level – Audi Hungaria 2.0”. Tudatosan haladunk előre az új irányvonalak mentén és szintet lépünk az elektromobilitás útján – erről már Alfons Dintner, az igazgatóság elnöke beszélt.

Márciusban lejár a három évre kötött bérmegállapodás; ezért januárban ekezdődnek az Audi Hungariánál a szakszervezettel a bértárgyalások.