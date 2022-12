A DreamJobs álláskereső portál alapította Szerethető Munkahelyek versenyen idén több mint 1700 magyar munkahely indult cégmérettől függetlenül, közöttük a közönségszavazás során több mint 72 ezer szavazat oszlott meg.

A nevezők fele kisvállalat volt.

A legjobbak közé két győri cég került, a Szintézis-Net Kft. és az A.P.P. Kft. – DIADEM.

Az egyedi szoftverfejlesztés világa

A Szintézis-Net Kft. a Szintézis Zrt. segítségével indult, Farkas Paul Andor a cég egyik alapítója. Kezdetben térinformatikai rendszerekkel foglalkoztak, később megtalálták helyüket az egyedi szoftverfejlesztés világában. A bevételük nagy százaléka egészségügyi szoftverfejlesztéshez kapcsolódik, emellett több iparágban szereztek tapasztalatot. A vállalatnak mintegy 150 alkalmazottja van, és jövőre ünneplik 20 éves fennállásukat.

– Büszkék vagyunk rá, hogy győriek vagyunk, ez a város hozta össze a csapatot. Munkatársaink között sokan helyi kötődésűek, a kollégák harmada a Széchenyi István Egyetemen szerezte diplomáját. Országosan is aktívak vagyunk, több mint húsz munkatársunk dolgozik távmunkában az ország különböző pontjain – mondta lapunknak Kardos Lajos stratégiai igazgató. Farkas Paul Andor ügyvezető arról beszélt, hogy több lábon állnak, több stratégiai partnerük van, szakmai tudásukat is több szektorban kamatoztatják.

A cég korábban a megyei iparkamarától megkapta az Ajánlott Vállalkozás védjegyet, a Technológiai és Ipari Minisztériumtól Kerékpárosbarát Munkahely elismerést, de kiérdemelték a családbarát munkahely címet is, valamint az „Év intelligens vállalata” megmérettetésen országosan a legjobb 10 kkv között végeztek.

– Igyekszünk baráti, kellemes légkörben dolgozni, kiemelten fontos a csapatkohézió. Sportolási lehetőséget biztosítunk, vannak gyümölcsnapjaink, támogatjuk a kerékpárral történő munkába járást is. A környezetet is óvjuk, papírmentes iroda vagyunk – foglalta össze Farkas Paul Andor ügyvezető. Az emberközpontúság mellett hirdetik azt is, hogy a parancsalapú munkavégzés idejétmúlt. Fontos a karriertámogatás, bátran támaszkodnak a fiatalokra.

A Szintézis-Net Kft. stratégiai igazgatója, Kardos Lajos és Farkas Paul Andor ügyvezető.

Fotós: Csapó Balázs

Családias légkör a mindennapokban

– Nemcsak a DIADEM zöldtetők és a DiaSafe leesés elleni védelmi rendszerek szakértőjeként, hanem most már Szerethető Munkahelyként is büszkék lehetünk cégünkre – vallja Csizmadia Péter, az A.P.P. Kft. ügyvezető tulajdonosa, aki a céget 27 évvel ezelőtt alapította. A vállalkozás 54 főt foglalkoztat, és idén megközelíti a 3 milliárd forintos forgalmat.

A cég 2017-et követően nyerte el újra a díjat a középvállalat kategóriában. A cég felelősséget érez a környezetvédelem, a legmagasabb minőség, valamint a családias légkör megteremtése iránt. Kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy a dolgozók jól felszerelt, biztonságos, igényesen kialakított környezetben végezzék a munkájukat.

A cég figyelembe veszi a dolgozók egyéni élethelyzetét, támogatva ezzel a munka és a magánélet összehangolását. Sajátos jó gyakorlatokkal és széles körű béren kívüli juttatási rendszerrel rendelkeznek, amelyek mozgatórugói a sikeres működésüknek. A családbarát intézkedések sorát a Családbarát Magyarország Központ is jutalmazta: idén a cég elnyerte a Családbarát Munkahely védjegyet.



Felvételünkön Csizmadia Péter, az A.P.P. Kft. ügyvezető tulajdonosa. Fotó: Csapó Balázs