Idén hazánk termőterületeinek nagy részét súlyos szárazság sújtotta. A szigetközi gazdák is megérezték a klímaváltozás hatásait, hiszen az egyenlőtlen csapadékeloszlás itt is termésbizonytalanságot, termésveszteséget, mindezek következményeként jövedelemveszteséget okozott. Ez nemcsak az ágazatban élők megélhetését, de ezen felül az élelmiszer-ellátás biztonságát is veszélyezteti. Az öntözésfejlesztést szorgalmazza az Agrárminisztérium. Az őstermelőket összefogó öntözési közösségek jelentős összegben pályázhatnak korszerű berendezésekre. Információink szerint az országos hetven közösségből tizenöt megyénkben található. Az Üde-Határ Öntözési Közösséget a Szigetközben gazdálkodó Lajos Mihály, Lajos Katalin és Lajos Bendegúz hozta létre 2020-ban, és azóta a halászi Duna-Ág Agro Szövetkezet is belépett.

– Ha öntözni akarunk, márpedig öntözni kell, akkor összefogással kell tennünk – kezdi beszélgetésünket Lajos Mihály, aki családjával több száz hektáron gazdálkodik Püski és Halászi térségében. Mint mondja, az öntözési közösségek a több százmillió forintos fejlesztésekhez 70–90 százalékos támogatást érhetnek el, amit csak önerőből lehetetlen lenne finanszírozni.

Az új, korszerű berendezésekkel hatékonyabban lehetne öntözni – emelte ki Lajos Mihály, aki az egyik öntözőtelep nyomvonaltervét mutatja. Fotó: Kerekes István

– Egyértelmű, hogy a káros hatások enyhítését meg kell tennünk a rendelkezésünkre álló eszközökkel. Közös érdekünk tehát az öntözött területek nagyságának növelése. Ez az igény hívta életre a kft.-t, jelenleg is azon dolgozunk, hogy ezeket a kormány által is kiemelten támogatott cél elérését lehetővé tevő támogatásokat elnyerjük. Ez a pályázat jövő év június 30-ával hosszabb távon is lezárul. Ahhoz, hogy a pályázat beadható legyen, öntözési szolgáltatási keretmegállapodást kell kötnünk mintegy 30 halászi gazdálkodóval, akik a területeink mellett tevékenykednek. Ez a keretmegállapodás a gazdáknak öntözési lehetőséget biztosít. Ha valaki nem szeretne öntözni, 0 millimétert is igényelhet később a szerződésben – emelte ki Lajos Katalin.

Az Üde-Határ Öntözési Közösség Püski határában már elnyert egy 450 millió forintos támogatást, amiből négy helyszínen építenek ki öntözési lehetőséget. A kiviteli tervek elkészültek, hatósági jóváhagyással rendelkeznek, tavasszal telepíthetik a korszerű berendezéseket. Ezt a fejlesztést szeretnék Halászi térségében is folytatni, és azokra a területekre is pályáznának.

– A halászi földjeink nem egy területen találhatóak, hanem több darabban, közbeékelve más gazdák földjeivel. Ahhoz, hogy a pályázatot beadhassuk, több száz tulajdonos engedélyére van szükségünk. Szorít az idő, ettől függ, hogy tudunk-e támogatást igényelni korszerű öntözőberendezésekre, amelyek hosszú távon megoldást jelentenének. Az érintett gazdáknak is így lenne lehetőségük igénybe venni az öntözést szükség esetén – hangsúlyozta Lajos Mihály.