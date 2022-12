Az ingatlan Győr Belvárosától 10-15 perc sétára, a közelmúltban kialakított igényes, zárt lakóparkban található. Privát hangulatú, már teljesen kialakult növényzetű kert, öntözőrendszer, kerti tároló, és egy fűtött 7x3,5 méteres medence lett beépítve. A 60 négyzetméteres félig fedett terasz déli, délkeleti fekvésű, kellő intimitást ad a növényzet zártsága miatt.

Az épület mediterrán hangulatú, otthonos, praktikus elosztású, az emeleti szint is teljes értékű. A földszinten nappali-konyha-étkező, 2 hálószoba, gardróbszoba, fürdőszoba szaunával, vendég wc, mosókonyha található. A 20 négyzetméteres garázs a mosókonyhán keresztül közvetlenül is megközelíthető. Az emeleten 2 hálószoba, hozzájuk tartozó erkélyek, fürdőszoba, valamint a galériában egy dolgozó lett kialakítva. A fűtést gázkazán biztosítja, a nappaliban kandalló is kellő meleget tud adni, valamint a napelemekhez az előkészítés is megtörtént. A ház riasztóval, központi porszívóval és klímaberendezésekkel szerelt. Az ingatlan elhelyezkedése, igényesen karbantartott állapota és a már kialakult környezete miatt kiváló választás. [...]”

