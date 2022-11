Hogy milyen a jövő munkahelye, és mit is jelent a gyakorlatban az úgynevezett „new work” módszer, most kiderül.

„Már a Széchenyi István Egyetemet is azért választottam, mert itt indult el az informatikai tudományra épülő mérnöktanárképzés, ami nyelvi osztályba járó gimnazistaként egyszerre jelentett szellemi kihívást és lehetőséget a pedagógia, a humánum iránti elhivatottságom kiteljesítésére. Az utána elvégzett MBA-képzés során pedig olyan vezetői kompetenciákra, szakmai kapcsolatokra tehettem szert, amelyekre a mai napig támaszkodom” – kezdte a beszélgetést Jakus Gabriella. A mai napig jó szívvel gondol oktatóira, akik számára példaképek, s a kezdetben még bonyolult informatikai ismereteket is megszerettették vele.

Másfél éves kisfiát, Benedeket főleg a kismotor sebességének növelése érdekli a játszótérre menet, de ha az egyetem épülete előtt sétálnak el, már mutatja, hogy „ott”. Gesztusa pedig árulkodik róla, ő bizony már sokszor hallott édesanyja alma materéről.

„Nagyon jólesik, hogy ezeket a szép emlékeket megoszthatom kisfiammal, és az is, hogy a család fontosságát, élethelyzetem változását munkahelyemen, az Audi Hungariánál tiszteletben tartják, sőt, közelgő visszatérésemkor erre tekintettel szeretnének lenni. Vezetőként nagy kihívás ez számomra, így sokat jelent, hogy a cég mindenben támogat” – mesélte, és mutatott rá egyúttal a vállalat HR-stratégiájának új irányára is. Mint mondja, az ő példája nem egyedi eset. Céljuk, hogy a cég rugalmasan reagáljon a munkatársak átalakuló élethelyzeteire, s számukra olyan karrierutakat kínáljon, amelyen haladva minden nap motiváltan vehetik fel a munkát.

„Nem véltelen, hogy Magyarországon a legvonzóbb munkahely az Audi Hungaria. Itt nem tabutéma, hogy a dolgozók motivációja és élethelyzete is folyamatosan változásban van. A nyitottság és az innováció jegyében indítottuk el az úgynevezett »new work« stratégiát, amelytől azt várjuk, hogy kollégáink hosszú távon megtalálják számításukat a cégnél, és digitális képességeik is fejlődnek” – részletezte Jakus Gabriella, az Audi Hungaria Projekt és Tréning Centrum egyik HR-vezetője. Hozzátette: ennek előnyeit saját bőrén is tapasztalja. Édesanyaként ugyan változatlan elhivatottsággal, ám új preferenciákkal tér majd vissza, azonban emiatt egy cseppet sem kell aggódnia, hiszen vezetői azon vannak, hogy kényelmes megoldást találjanak számára.

„Örülök, hogy azt mondhatom, alma materem olyan szellemi műhely, amelyre sok hazai cég mellett az Audi is támaszkodhat. Csak az én területemet kiemelve, HR-fejlesztési és digitalizációs stratégiánkon is együtt dolgozhatunk, s bízunk benne, hogy hamarosan az ötletekből hatékonyságnövelő új gyakorlatok alakulnak ki a cégnél. Emellett duális partnerként és számos területen számíthatunk egymásra” – büszkélkedett. Arra is kitért, hogy az Audi Hungaria mérnökeinek a fele a győri egyetemen szerezte diplomáját. „A széchenyis közösség igazán összetartó, jó érzés ide tartozni” – emelte ki.