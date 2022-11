Nincs már olyan bank, amelyik ne drágította volna meg a jelzáloghiteleit legalább egyszer az MNB utolsó, szeptember 27-i alapkamat-emelése és az ezt követő, október 14-i rendkívüli kamatemelése után. A kamatváltoztatások azóta szinte folyamatosak, így már nincs is miért meglepődni azon, hogy a feltételek régebben szokásos hó eleji módosulását november közepén újabb drágítások követték. Jellemzően most azok a bankok emeltek, amelyek legutóbb egy hónapja tették meg ezt - írja a Bank360.hu.

A sorozatos banki lépések hatására eltűntek a 9 százalék alatti teljes hiteldíj mutatójú (THM) jelzáloghitelek a kínálatból, és a nagybankok fele már 10 százalék feletti ajánlatokat ad, nem egy esetben nem is kicsivel. A napokban még végrehajtott emeléseket követően azonban újabb negatív hatások hiányában tetőzhetnek a jelzáloghitel-kamatok. További emelés esetleg azoktól a bankoktól várható, amelyek legutóbb október közepén nyúltak a lakáshiteleikhez, és még 10 százalék alatti THM-mel is kínálják azokat.

A Bank360.hu lakáshitel kalkulátorának számításai szerint a jegybanki kamatemelések februári felgyorsulása óta egy 20 milliós, 20 éves futamidővel felvett lakáskölcsön havi törlesztőrészlete 40 százalékkal emelkedett. Februárban még 128 ezer forintos törlesztővel és 4,78 százalékos THM-mel is fel lehetett venni egy ilyen kölcsönt, most azonban a legjobb esetben is 178 ezer forintot kell fizetni havonta 9,24 százalékos THM mellett. Jellemzően azonban a nagybankoknál már inkább 180-200 ezer forint közötti havi törlesztőrészletekkel találkozni, és ritkaságnak az ennél magasabb ajánlat sem mondható.

A hó eleji kamatemelések óta először az Erste drágított jelentősen a jelzáloghitelein november 10-én, majd őt követte november 15-én és 16-án további három nagybank, az OTP, a K&H és az UniCredit. Legrégebben, október 18-án a Magyar Bankholdinghoz tartozó MKB és Takarékbank drágított a lakáshitelein. Tőlük még nem lenne meglepő egy további emelés, hiszen az elmúlt napokban is olyan hitelintézetek nyúltak újra a kamathoz, amelyek legutóbb október közepén vagy még azt megelőzően változtattak utoljára a jelzáloghiteleiken.

November közepén az alábbi kamatváltoztatásokat hajtották végre a bankok a lakáshiteleknél és a szabad felhasználású jelzáloghiteleknél:

Az OTP Bank október végén jelentősen egyszerűsítette a jelzáloghiteleinek kínálatát, azóta a támogatott kölcsönök kivételével már csak a futamidő végéig fix kamatozású jelzáloghitelt kínál. Ezeknek a kamatait november közepével meg is emelték, így a lakáscélú kölcsönök kamata már minden esetben 10 százalék felett van, a szabad felhasználású jelzáloghitelek kamata pedig már a 13 százalékot is meghaladja.

A november elején közzétett kamatváltozásokból az OTP Bank kimaradt, a hónap közepétől viszont módosítottak a jelzáloghitelek feltételein. A szabad felhasználású jelzáloghitelek kamata a felvett hitelösszegtől függetlenül 0,96 százalékponttal emelkedett, míg a minősített fogyasztóbarát lakáshitelek ügyleti kamata 0,55 százalékponttal lett magasabb. A szabad felhasználású kölcsönök ügyleti kamata 12,84 és 13,14 százalék, a lakáscélú hitelek kamata pedig 11,34 és 11,64 százalék között van. A magasabb kamatok november 15-től érvényesek.

Szintén az emelők között van az UniCredit Bank, nála november 15-től változtak a feltételek. Az ötéves kamatperiódusú hiteleknél a standard kamatemelés 1,20 százalékpont volt a lakáscélra felvehető és a szabad felhasználású konstrukcióknál is. A 10 éves kamatperiódusú kölcsönök kamata 0,70 százalékponttal lett magasabb.

A futamidő végéig fix kamatozású, lakáscélra, lakáshitel kiváltásra és szabad felhasználásra felvehető hitelek ügyleti kamata a választott futamidőtől függően 0,60, 0,70 vagy 1,20 százalékponttal emelkedett. Az ügyleti kamat így a fogyasztóbarát hiteleknél 9,28 és 10,45 százalék között van, míg a szabad felhasználású jelzáloghitelekért 10,57 és 11,45 százalék közötti ügyleti kamatot kell fizetni.

A K&H Bank november 16-tól módosít a jelzáloghitelek kamatain. A Minősített Fogyasztóbarát Lakáshiteleknél az alábbiak szerint:

5 és 10 éves kamatperiódusú hiteleknél 1 százalékpont,

végig fix kamat esetén, 61-120 hónapos futamidővel szintén 1 százalékpont az emelés mértéke,

végig fix kamat esetén, 121-180 hónapos, illetve 181-240 hónapos futamidővel 1,30 százalékponttal drágulnak a hitelek.

Egyetlen kivételként a kisebb pénzintézetek közé tartozó Oberbank nem emelt a kamatokon, hanem csökkentett, szintén november 15-től. Az esetében azonban ez inkább azt jelenti, hogy a drágábbak közé tartozó ajánlatait igyekezett vonzóbbá tenni. Az ötéves kamatperiódusú jelzáloghitelek ügyleti kamata 0,70 százalékponttal, a 10 éves kamatperiódusú kölcsönök kamata pedig 0,50 százalékponttal csökkent. A lakáscélú jelzáloghitelek ügyleti kamata a kamatok csökkenése után 11,15 és 13,95 százalék között alakul, míg a szabad felhasználású jelzáloghitelek kamata 13,25 és 14,45 százalék között van jelenleg. A 10 éves kamatperiódusú jelzáloghitelek jelenleg olcsóbbak az ötéves kamatperiódusú kölcsönöknél.