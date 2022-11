Bár a járványidőszak és az energiaválság érezteti a hatását, Nagy Flóra szerint előtte sem volt könnyebb a fiatalok számára a pályaválasztás. – Nagyon nehéz a továbbtanulás előtt állóknak 13–14 évesen kitalálni, hogy mi az, amivel szívesen foglalkoznának akár életük végéig is. Ugyanakkor a megyében minden lehetőség adott ahhoz, hogy értékes munkatapasztalatokkal gazdagodjanak a diákok, ideértve a gyakorlati helyeket is. Úgy tapasztalom, az iskolák is felkarolják a szorgalmas diákokat. Minden adott ahhoz, hogy az ember megtalálja azt, ami hozzá illik.

Átmenetinek érzik a válságot

Egyelőre a válságot átmenetinek értékelik a diákok, nem tántorítja el őket attól, hogy a turisztika, vendéglátás és a szolgáltatások irányába induljanak. – Azoknak okoz inkább nehézséget, akik most lépnének ki a munkaerőpiacra ilyen területeken szerzett tudással, illetve azoknak, akik az érintett ágazatokban most pályamódosításon gondolkodnak.

Ha valaki hozzá fordul tanácsért, átfogóan tekintenek a hova tovább kérdésére: foglalkoznak önismerettel, pályaismerettel és munkaerőpiaci ismeretekkel.

Több járható út

– Nem egy konkrét szakmát, foglalkozást javasolok. A ta- nácsadás alatt a klienseim előtt több járható út rajzolódik ki. A pályaválasztásra jobb nem egy egyszeri döntésként tekinteni. Kerülhetünk időről időre olyan helyzetbe, amikor felül kell vizsgálni a döntésünket, mert például eltűnnek pályák, új szakmák születnek, és egészen mást gondol az ember 18 évesen, mint 14 évesen. Ha pedig váltani kell, fontos, hogy a fiatalok ne kudarcnak éljék meg, ezekből lehet a jövőben tanulni.

A javunkra használjuk

A Covid és a mostani válság miatt többek munkavállalása vagy iskolai gyakorlatának meg- szerzése akadályokba ütközött. Hogy lehet ezt úgy feltüntetni akár egy életrajzban, hogy az ne hasson negatívan a munkavállalóra? Nagy Flóra azt mondja, ha rés keletkezik az önéletrajzban, akkor is fontos, hogy a munkáltatóknak megmutassuk, hogy nem semmittevéssel telt az idő. – A javunkra használjuk: ebben a fél, egy évben lehet nyelvet tanulni, önismeretet szerezni, valami újba kezdeni. Lényeges, hogy ne a tétlenség és kétségbeesés látsszon, hanem az, hogy kreatívan használta a helyzetet a munkavállaló.

A gazdasági tanulmányok, az informatika és a hiányszakmák vonzanak sok tanulót. Fontos, hogy kicsit utánajárjanak an- nak, milyen pozíciókban lehet elhelyezkedni az adott képzéssel. Szoktam javasolni, hogy nézzenek álláshirdetéseket, mert ott leírják, milyen végzettséggel várják az embereket.

A beszélgetés sokat segíthet

Tapasztalata szerint egyre kevés- bé jellemző, hogy a szülő szeretné eldönteni gyermeke helyett a hivatás kérdését. – Lehet, hogy a Covid ideje alatt maguk is elbizonytalanodtak abban, hogy mi az, ami a jó irány, és nem mernek egy irányba terelni, mert ami biztosnak tűnt is, megdőlt. De sokat segít, ha beszélgetnek a gyermekükkel és rálátást adnak a saját munkájukra.

Előfordul, hogy a fiatal ötlet nélkül, esetleg motiválatlanul érkezik, ilyenkor azt tanácsolja, szerezzen minél több tapasztalatot. – Menjen el diákmunkára, közösségi szolgálatra, hiszen már az is segít, ha azt meg tudja mondani, mit nem akar.

Nehezebb ha a valóságtól elrugaszkodott az elgondolás. – Influencerkedésből egy-két ember tud megélni, ez egy olyan piac, amire nem lehet alapozni. Ilyenkor is érdemes felkeresni egy független szakembert, vagy a tanuló tanáraival beszélgetni arról, milyen utakat lehet felvázolni.