Az okostelefon az egyik legnépszerűbb karácsonyi ajándék: egy tavalyi felmérés szerint minden negyedik ajándékvásárló elektronikai cikkeket is vesz karácsonyra szeretteinek, ezek között az okosórák után a telefon a második legnépszerűbb termék. Ha idősebb családtagunk régi készülékét szeretnénk lecserélni, ezt érdemes a következő napokra időzíteni.

A nagy műszaki áruházakban a héten induló Black Friday-időszakban kedvezményesen kínált mobilkészülékek még költséghatékonyabban vásárolhatók meg az NMHH készülékcsere-programjának keretében elérhető 40 ezer forintos kedvezmény felhasználásával. A program a korszerűtlen mobiltelefonok kivonását támogatja, ezért a kedvezményt az veheti igénybe, aki olyan 3G-s vagy 2G-s mobilkészüléket szeretne korszerű, 4G- vagy 5G-képes okostelefonra cserélni, amelyen 2021. július 1. és 2022. április 30. között legalább egyszer sikeres hanghívást indított, adatforgalmat bonyolított vagy SMS-t küldött.

Az idén februárban indult programot eddig több mint 70 ezren vették igénybe, kétmilliárd forintot meghaladó értékben. A készülékprogram részletei a www.digipedia.hu oldalon érhetők el. A csereprogram 2023. március 31-ig tart.

A mobilnethasználatra alkalmas készülék csak akkor lesz valódi ajándék, ha használatba is veszi, aki megkapta. Annak, aki most vág bele a mobilnethasználatba, ehhez nem elég a fa alá helyezett ajándékdoboz: szánjunk időt arra is, hogy az okoskészülékek világában járatlan családtagot bevezessük a készülék tudatos használatába. A legtöbbeknek persze az üzenetküldés, a videóhívások és a közösségi média, illetve az online videómegosztók böngészése jut az eszébe az okostelefonokról, pedig ennél jóval többet tudnak. A telefonokra letölthető alkalmazásokkal könnyebbé tehetjük a kapcsolattartást, a tájékozódást, a közlekedést, és szinte nincs olyan hobbi, szabadidős tevékenység, amire ne fejlesztettek volna egy applikációt a kirándulástól a sakkon át, akár a barkácsolásig (például letölthetünk mobilra vízmérték-alkalmazást is), az idősebbeknek pedig számos egészségvédelmi és segítségkérő alkalmazás is készült már.

Az online világban való biztonságos eligazodással kapcsolatos információkat az NMHH szintén a www.digipedia.hu oldalon gyűjtötte össze.