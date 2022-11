A kistérségi egészségmegőrző program keretében elsőként Károlyházáról fogadott vendégeket a fürdő. Fotó: K. I.

Átjáró épül a termál és a hotel között

– Számomra prioritás a termálfürdő fejlesztése, ezzel tudunk a legtöbbet változtatni az itt élők életminőségén – emelte ki Szeredi Ádám tulajdonos, hangsúlyozva, hogy a koronavírus után az energiaválság idején is az előre menekülést választják. – Már eddig is több milliárd forint értékű beruházást valósítottunk meg a fürdőben, de a munkák nem állnak meg. Egy új szaunavilág készül, összekötjük a termált az Aquasol Hotellel, ehhez egy átjáró épül, illetve az egyetemtől vásárolt területen is folytatódik a rehabilitáció, és ott is több fejlesztés lesz.

Képünkön Rongits Attila fürdővezető, valamint az épülő gőzkabin és sószoba.

Most a csehek fedezik fel a fürdőt

A Flexum Thermal & Spa fürdővezetője, Rongits Attila a helyszínen is megmutatta a folyamatban lévő beruházásokat: két kisebb és egy nagyobb szauna mellett épül egy sószoba és egy gőzkabin. Új pihenőkre is szükség van, hiszen főként hétvégén telt ház van. Érdekesség, hogy az osztrák, majd szlovák vendégek után most elsősorban a csehek fedezik fel a mosonmagyaróvári gyógyvíz előnyeit. Több energetikai korszerűsítés is történt és van még egyébként folyamatban, így szigetelik a kültéri csöveket, a lámpatesteket LED-ekre cserélték. A fürdőt termálvízzel fűtik és a Thermal Hotelben is ezzel segítenének rá a fűtésre. – A költségek növekedése miatt eddig tizenöt százalékkal kellett emelnünk az árainkat – fűzte hozzá Rongits Attila.

Fotók: Kerekes István

„Szép lett a fürdő”

Visszatérve az egészségmegőrző programra: Károlyházáról első alkalommal nyolcan érkeztek az önkormányzat jóvoltából falubusszal. Mint elmondták, kinek a lába, kinek a dereka, ízületei fájnak, a kezelések mellett kikapcsolódni vágytak. „Nagyon régen voltunk itt, szép lett a fürdő. Nagy segítség, hogy az utazásunkat is megoldják” – tették hozzá.