Az Audi Hungaria az autó- és motorgyártás mellett számos világszínvonalú szolgáltatást nyújt a Shared Competence Center-en (SCC) keresztül a Volkswagen Konszern számára, többek között az IT területén. A magasan képzett, a vállalat által kínált egyedi szolgáltatásokra szakosodó szakemberek képzése érdekében az Audi Hungaria a budapesti székhelyű Green Fox Academyvel közösen indít egy térítésmentes, közel öt hónapos junior programozó bootcamp képzést, mely során a tanulók vállalatspecifikus IT kompetenciákat sajátíthatnak el, majd a képzés sikeres teljesítését követően a vállalat munkatársaként erősíthetik az Audi Hungaria IT szoftverfejlesztői csapatát.

„Az Audi Hungariánál kiterjedt képzési portfólióval rendelkezünk: elismert duális szakképzési rendszerünkben 2001 óta több mint 2 000 fiatal szerzett szakmát, míg a győri Széchenyi István Egyetemmel közösen megvalósított duális felsőfokú képzés kiemelt szerepet játszik a magasan képzett munkaerő-utánpótlásunk biztosításában. Most tovább szélesítjük képzési portfóliónkat és a Green Fox Academyvel közösen egy olyan gyakorlatorientált IT képzést indítunk, melynek keretein belül az innováció és a kompetenciafejlesztés egyedi módon fonódnak össze. Tudatosan törekszünk arra, hogy a tanulóknak gyakorlati kompetenciákat, és a mentori keretrendszer segítségével igazi Audis élményt nyújtsunk” - mondta Németh Kinga, az Audi Hungaria személyügyért és szervezetért felelős igazgatósági tagja.

„A gazdaság digitalizációja kapcsán egyre inkább felértékelődik azon szakemberek szerepe, akik üzleti területen szerzett tapasztalatra és programozói tudásra alapozva képesek létrehozni egyedi megoldásokat. Az Audi Hungariával közösen indított képzés e tekintetben is kiváló lehetőséget jelent, hiszen a résztvevők nemcsak a programozás alapjait sajátíthatják el, de valós munkahelyi helyzeteken keresztül gyakorlati tudásukat is bővíthetik” - mutat rá a képzés erősségére Fachs Anita, a Green Fox Academy vállalati szolgáltatásokért felelős cégvezetője.

A képzésre sikeresen felvételt nyert jelentkezők egy térítésmentes, online bootcamp keretein belül sajátíthatják el a Junior Full-stack Developer és Junior Cloud Developer szakmák alapjait. A közel öt hónapon keresztül tartó junior programozó képzés mentori keretrendben zajlik, mely során a hallgatók gyakorlatorientált feladatokon és projekteken dolgoznak mentori támogatás mellett. Mi több, a vállalatspecifikus kompetenciák elsajátítását, valamint a munkakörhöz tartozó gyakorlati tudás megszerzését az Audi Hungaria szakemberei is aktívan segítik. A program részletei a greenfoxacademy.com oldalon érhetők el.

Az Audi Hungaria személyügyi stratégiája a jövőbe tekint: a vállalat számos képzést indít és támogat, így a jövőben nem csak a munkaerőpiacra támaszkodhat, hanem aktívan hozzájárul a jövő generáció képzéséhez. Az Audi Hungaria duális szakképzésében 2001 óta több mint 2 000 fiatal végzett, majd nagy részük munkatársként kezdte el szakmai pályafutását a vállalatnál. Ezen felül a vállalat 2015-ben alapította a győri egyetemmel karöltve az Audi Hungaria Járműmérnöki Kart, majd 2019-ben megalakult az Audi Hungaria Külső Tanszék, amelynek a vállalat területén található Kísérleti Motorgyártó Központ (MAC) ad otthont.