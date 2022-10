– Nehéz három hónapra készülünk, a májust várjuk, a jó időt. Egy folyamat elkezdődött, és nem látszik a vége – mondta Józsi Erik, hozzátéve: ők korábban sem lakossági, hanem piaci áron vásárolták az áramot, tehát nem elképesztően, „csak” duplájára drágult a számukra, havonta 400–440 ezer forintról 800–880 ezer forint körülire. Gázt eddig is keveset használtak, most teljesen átálltak az áramra. A teraszbérlet díjának emelése érzékenyen érinti őket, főleg úgy, hogy a díj a moratórium miatt már hosszabb ideje nem változott, tehát most az elmúlt évek emelkedéseit egyszerre kapják a nyakukba, ami mintegy két és félszeres költség. Erre az volt a válaszuk, hogy télen kisebb teraszuk lesz. Az alapanyagok drágulása szintén gond, illetve az, hogy a minimálbér jövő évi emelkedése nyomán az általuk kínált fizetések járulékvonzata ugyancsak nagyobb lesz.

A megváltó fizetésnap

– A pandémia alatt eltűnt külföldiek a nyáron visszatértek, és nem csak üzleti és relaxálni érkező turisták. Azzal az időszakkal elégedettek lehettünk. Ám most újra alig hallani idegen szót. Ugyancsak érezhető, hogy a hónap végének, elejének forgalma egyre feltűnőbben rosszabb, mint a többi része – fejezte be az elemzést Józsi Erik.

Összefogásra van szükség

Balogh Éva a soproni Várkerület kis gyógynövényboltját, a Natur Medicinát vezeti. Azzal kezdte, hogy a gázkonvektort leszereltette, mert a tízszeresére emelkedett gázárat a húsz négyzetméteres üzlet nem tudja kitermelni. Helyette elektromos fűtőtestet és energiatakarékos égőket szerzett be. Hozzátette: szerencsés, mert a helyiség a saját tulajdona.

– Egyelőre nem érzem a forgalom jelentős visszaesését. A termékeimre az egészségünk megőrzése érdekében szükség van. Szerintem sokan most a tartalékaikból vásárolnak be, majd ezek elfogytával takarékoskodnak – vélte Balogh Éva. – Attól tartok, hogy a január lesz keserves. Sok hozzám járó javasolja, hogy akár drasztikusan emeljek árat, de nem tehetem meg, hiszen hallom, tudom: a vevőim sincsenek jó helyzetben. Kérem, írja le: most arra van szükség, hogy fogjunk össze, támogassuk a másikat, és ne marjuk egymást – hívta fel végezetül a figyelmet.

Van, amit muszáj megvennünk

– A korábbi hatnapos nyitvatartásomat rövidítettem négyre, így pénteken és szombaton zárva tartok. Kisvállalkozóként kedvezményes áron kapom a gázt, nyugdíjasként pedig nagy költségeim nincsenek – osztotta meg velünk Mikovich András, a Mosonmagyaróvár belvárosában 30 éve működő rövidárubolt, a Rövitex tulajdonosa. Cipzárat, cérnát, ruhajavítót árul; arra számít, hogy az alapvető dolgokat úgyis megveszik az emberek. Mint mondta, a kisboltokat két oldalról nyomják, a webshopok és a bevásárlóközpontok is elviszik a vevőt. Mikovich András a törzsvásárlóiban bízva várja a jobb idők eljövetelét.