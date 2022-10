Hallgassa meg! 15 perce

Podcast - Mi lesz a forinttal? Állampapír: jó befektetés

Sej Attila, a győri Arrabona Privátbankár ügyvezetője volt a kisalfold.hu gazdasági podcastjének vendége, akivel arra kerestük a választ, milyen tényezők játszottak közre abban, hogy a forint árfolyama szeptember végére rekordot döntött a dollárral szemben és tovább gyengült az euróhoz képest is. Szakértőnktől arra is választ kaptunk, érdemes-e most magyar állampapírba fektetni.

Péntekre erősödött a forint az euróval szemben - Illusztráció/pixabay.com

– Nézzünk vissza 2021 nyarára, hiszen a jegybank akkor kezdett kamatemelésbe, s 16 hónap alatt 0,6 százalékról 13 százalékra emelte az alapkamatot. Ugyanebben az időszakban a forint az euróval szemben 22 százalékkal értékelődött le – kezdte az elemzést Sej Attila. Az alapkamat-emelés nem tudta erősíteni a forintot. Hallgassa meg az elemzést! – Számos alkalommal elmondom, a forint nem más, mint egy nagyon gyenge euró, ha a világban bármi gond van, a pénz dollárba, svájci frankba és japán jenbe menekül, a magyar fizetőeszköz pedig extrém módon gyengül. Szeptemberben 393 forinttal kezdett a forint az euróval szemben, a hónap végét 423 forinton zárta. Ilyen gyenge hónapja nagyon ritkán van a magyar fizetőeszköznek – hangsúlyozta a szakértő. Sej Attila több olyan tényezőt is felsorolt, amelyek mélypontra vezették a forintot. Megemlítette, hogy elmaradt az Európai Unióval a megegyezés, a piac pedig nem látja, mekkora támogatást kap az ország. Kérdésünkre, hogy az unióval kötött megegyezés stabilizálja-e év végére a magyar fizetőeszközt, Sej Attila azt válaszolta, lát esélyt arra, hogy a 420 körüli árról elmozdul és erősödik a forint. (Ez az újabb kamatemelés nyomán pénteken be is következett.) A podcast második részében a jegybanki alapkamat 13 százalékra emeléséről kérdeztük szakértőnket, s arra kértük Sej Attilát, adjon tippet olvasóinknak, érdemes-e 13 százalékos alapkamat mellett magyar állampapírba fektetni. Az Arrabona Privátbankár ügyvezetője elmondta, ilyen magas kamatok mellett az állampapír jó befektetés.

