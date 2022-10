Óvatos áremelés

– Furcsa a helyzet, mert bármit is teszünk, úgy kell csinálnunk, hogy a vendég ne érezze meg a spórolást. Árat kellett emelnünk nekünk is, ez elkerülhetetlen volt. Ezt folyamatosan tesszük a mai napig, figyelve az alapanyagok drágulását, az inflációt. Viszont nem eshetünk át a ló túloldalára sem, mert akkor lecsökken a kereslet és nem lesz szállóvendégünk – mondta Szabó Áron és hozzátette: – A tulajdonosi körünk már gondolkodik az alternatív energiaforrásokban, hiszen tervezhetünk napelemeket is a hotel tetejére. Minden lehetőséget meg kell ragadnunk. A rezsi a wellnessrészleggel rendelkező szállodákat érinti súlyosabban. Mi most valamelyest szerencsésebbnek érezzük magunkat, hogy jelen pillanatban nincs ilyen szolgáltatásunk.

A rezsi a wellnessrészleggel rendelkező szállodákat érinti súlyosabban. Azok most valamelyest szerencsésebbek, ahol nincs ilyen szolgáltatás. Fotóillusztráció: MW

Fotós: Penovác Károly

Energiakorszerűsítés és takarékosság

– Az alapanyagok drágulását, a gázár hétszeres és az áram árának négyszeres emelését nem tudjuk a fogyasztókra terhelni. Jelentős költségmegtakarításokra van szükség a túléléshez. Ez a folyamat megsürgette az energiakorszerűsítéseket is. Ugyan a gázt teljesen nem tudjuk kiváltani, mert a konyhánkban nagyon sok eszközt kellene kicserélni, igyekszünk a most beszerzett kondenzációs gázkazán mellett klímával és infrapanelekkel fűteni – hangsúlyozta Niczki Krisztián, a levéli Korona Étterem-Panzió üzemeltetője, aki abban bízik, hogy a bezárás elkerülhető lesz az általa megtervezett stratégiával. Mondja ezt a munkatársak védelmében is.

"Ha ezt túléljük, mindent túlélünk"

– Változtattunk a vásárlási szokásainkon, keressük az akciókat. Bemértük a hűtők fogyasztását, igyekszünk az újakat használni, a néhány éveseket csak nagyobb rendezvények idején kapcsoljuk be. A szobákat akkor fűtjük ki, ha vendég érkezik, az étteremben télen a kisebb termet használjuk – sorolta a vendéglátós, hozzátéve, hogy már érezhető a visszaesés a vendégforgalomban egy olyan időszak után, amikor erős volt a belföldi turizmus.

– A gazdasági válság következtében sokan éppen az étteremről fognak lemondani. Ha ezt túléljük, mindent túlélünk. A nyugati határ közelsége miatt azonban nem vagyok annyira pesszimista, szolgáltatások szempontjából megéri hozzánk jönni – fűzte hozzá Niczki Krisztián.