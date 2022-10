- Hazánkban is mérnökhiány van, ráadásul az informatikai szektorban európai viszonylatban elenyésző a nők aránya. Szeretnénk megmutatni, hogy mérnöknek lenni menő, és nem egy száraz szakma. Ezért a Huawei Technologies arra ösztönözni a pályaválasztás előtt álló 16-19 éves fiatal női korosztályt, hogy informatikai vagy mérnökképzést válasszanak. Ezért indítottuk el a Women in Tech kezdeményezést - nyilatkozta lapunknak a szombati eseményen Gecse Mariann kormányzati kapcsolatokért és kommunikációért felelős igazgató. Partnerük egy speciális tananyaggal várja a kíváncsi lányokat, például egy komplett marsjárót is össze lehet szerelni.