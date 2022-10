A kérelem a település önkormányzatánál szokásos módon, valamint e-papíron is benyújtható. Az eljárás kérelemre indul, a jegyző a hatósági bizonyítványt nyolc napon belül állítja ki. Ez a ténylegesen kialakult állapotot igazolja, ezért csak helyszíni szemle nyomán adható ki.

– A jogszabály legalább két, legfeljebb négy lakást tartalmazó ingatlanokra vonatkozik, amelyek nem minősülnek sem társasháznak, sem lakásszövetkezetnek. Ezeknek ugyanis külön mérőórájuk van – tudtuk meg Szigethy Balázstól, Gönyű jegyzőjétől. – Nem az az érdekes, hány család lakik a házban, hanem hogy az adott ingatlanban mennyi lakás van. Ez azt jelenti, hogy megfelelő lakószobával, konyhával, fürdő-vécé egységgel kell rendelkezniük, és külön bejáratúnak kell lenniük, amelyek megközelíthetők a szabadból, belső lépcsőházból vagy közös előtérből is. Az a lényeg, hogy a lakások nem nyílhatnak egymásba. Adott például egy családi ház, ahol a földszinten élnek a nagyszülők, az emeleten pedig a gyerekük az unokákkal. Egy ilyen háznak egy mérőórája van, viszont fogyasztás szempontjából ez többszörös költséget is jelenthet, mivel több lakásban, több család lakja. Gönyűn eddig egy tucat kérelmet adtak be, mindegyik megfelelt a feltételeknek – részletezte a tudnivalókat a jegyző.

Az egyik kérelem Járay Zoltántól érkezett. Két lánya és párjaik is a szülőkkel élnek.

– Mióta az eszemet tudom, ez többgenerációs ház. A nagyszüleimmel laktak a nagynénéim és a szüleim is. Én is úgy költöztem ide a nagyszüleimhez, hogy már akkor kettéválasztottuk a házat. Később a családnak egybenyitottuk, majd amikor a lányok felnőttek, ismét két önálló lakrészt alakítottunk ki belőle, a nyári konyhából pedig egy garzont. Egy mérőóránk van. Gázzal fűtünk, főzünk, ezzel készül a meleg víz. Ha sokan vagyunk, sok gáz fogy. Szerencsére csak 350 köbméterrel lépjük túl az éves keretet, de az is nagy segítség, hogy azt a pluszt nem kell a piaci áron kifizetni. Ettől függetlenül szigeteljük a házat, redőnyt szerelünk, próbálunk spórolni. A kérvényt az MVM-nél hagyják majd jóvá – mondta el Járay Zoltán.

– Október 4-ig hivatalunkhoz 524 kérelem érkezett. A hatósági bizonyítvány kiállításának megtagadására hozzávetőlegesen az ügyek 16 százalékában került sor – tájékoztatta lapunkat a győri polgármesteri hivatal, ahonnan azt is megtudtuk, a benyújtott kérelmeket határidőre elbírálják.