Miközben a babkávé esetén számos negatív előrejelzésről szólnak a hírek, a gabonából készültek iránti kereslet megnövekedett, nemcsak a jó ár-érték arány, hanem a jótékony hatások miatt is.

Idén 34 pályázó 41 pályázata érdemelte ki az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használatát, köztük a jánossomorjai üzemből kigördülő Maci kávé is. Szalai Péter ügyvezető igazgató tájékoztatása szerint a vállalkozás először nevezett a nívós országos megmérettetésre.

– A tavaly óta új csomagolásban kínált Maci kávéból évente több százezer dobozzal adunk el, egyelőre csak Magyarországon, de bízunk benne, hogy hamarosan milliós számról is beszélhetünk és a külföldi piacra is el tudunk jutni. Egy párizsi élelmiszeripari kiállításon is bemutatjuk a cikóriakávénkat. Ugyanakkor célunk az is, hogy minél több áruházlánc felvegye a kínált termékei közé – emelte ki az ügyvezető.

– Úgy gondoljuk, hogy az Érték és Minőség Nagydíj egy olyan elismerés a vállalkozásunk életében, amely igazolja, hogy az eddig elvégzett munkánk eredményes és jó úton haladunk céljaink megvalósításáért. A jelenlegi bizonytalan és kiszámíthatatlan időkben innovációkkal igyekszünk elébe menni a kihívásoknak és bízunk benne, hogy szorgalmunk, kitartásunk, elhivatottságunk még nagyon sok lehetőséget tartogat számunkra a jövőben – vette át a szót dr. Németh Szabina kereskedelmi igazgató.

Szalai Péter és dr. Németh Szabina a most elismert Maci kávékkal.



A babkávé esetén számos negatív előrejelzésről szólnak a hírek, azonban ezek bizakodásra adnak okot a Multi-Cikória Kft.-nek, hogy a gabonakávék hamarosan újra elfoglalják méltó helyüket az élelmiszeripari ágazatban.

– A gabonakávék iránti kereslet megnövekedett, amely nemcsak a jobb ár-érték aránynak volt köszönhető, hanem annak a számos jótékony hatásnak, amelyekkel ezek a kávék rendelkeznek. A gabonakávék bármely napszakban és bármely korosztály számára fogyaszthatók, mert koffeinmentesek – vélekedett a kereskedelmi igazgató, megjegyezve, hogy arra számítanak, hogy tovább nőhet a kereslet a gabonakávék iránt.

– Amennyire lehetőségünk van, az alapanyagainkat a helyi gazdáktól próbáljuk beszerezni, amellyel nemcsak költségeinket tudjuk csökkenteni, hanem ökológiai lábnyomunkat is. A pörkölőnkben egy alkalommal körülbelül 2,5 tonna alapanyagot tudunk egyszerre megpörkölni, próbáljuk hatékonyabbá tenni a termelés ezen folyamatát is, hogy versenyképesek tudjunk maradni külföldi versenytárainkkal – fűzte hozzá a szakember.

Az elmúlt egy évben száz százalékban magyar tulajdonba került vállalkozásnál sokat tettek a „brand újraépítéséért”, és ennek már látszik az eredménye, hiszen egyre nagyobb az érdeklődés a termékeik iránt a partnerek részéről és a webshopban is. Az új termékfejlesztéseik is pozitív visszajelzéseket kapnak, a jövőben pedig új csomagolási megoldásokat is szeretnének kipróbálni.