Az emelkedő energia- és takarmányárak, az egyre növekvő termelési költségek miatt szeptembertől a tojástermelők nettó tízforintos darabonkénti termelőiár-emelésre kényszerülnek – közölte a Magyar Tojóhibrid-tenyésztők és Tojástermelők Szövetsége (Tojásszövetség). Továbbra sincs tojáshiány, viszont az ellátás határához közelít a hazai szektor – hangsúlyozza Sütő Zoltán, a Tojásszövetség elnöke. Európa más országaiban is hasonló problémákkal küzdenek a gazdák.

Az euró/forint árfolyam miatt pedig nem várható az olcsó import megjelenése a magyar tojáspiacon. Mit fog érezni ebből a vásárló? – kérdeztük dr. Kertész Tamást, a Farm Tojás Kft. ügyvezető igazgatóját.

– Nyilván minden cég saját maga dönt az áremelésről termékenként, hiszen vannak méretbeli, tartásbeli különbségek is, de nagyságrendileg tíz forint körüli áremelés várható szeptemberben. Azért tudjuk ezt pontosan, mert látjuk már a takarmány- és csomagolóanyag-árakat, a költségek nagy részét. Abból számolva körülbelül ezt az összeget kell emelni, hogy ne legyen az értékesítés veszteséges – válaszolta dr. Kertész Tamás, a Farm Tojás Kft. ügyvezető igazgatója, aki azt is elmondta, hogy az eddigi forgalom körülbelül hasonló volt a tavalyihoz, de most intenzív növekedést tapasztalnak a fogyasztásban.

10-15 forintos áremelés várható szeptemberben

– Kisebb tojáshiány van kibontakozóban országosan. Még nem jelentős, de a tavaszi madárinfluenza-járvány miatt közel 800 ezer, 1 millió tyúk hiányzik a magyar nagyüzemi állományból, és ez most kezd érződni. Nálunk még zavartalan az ellátás, nem kellett korlátoznunk a mennyiséget, minden rendelést teljesíteni tudtunk. Vannak állományaink, amiket most kellett kivágni, de helyettük új tyúkokat állítunk be a szükséges mennyiség termeléséhez. Azt nehéz megmondani, hogy mekkora lesz a fogyasztói ár, mivel a kereskedelem határozza meg, de ha a termelői ár 10 forintot emelkedik, akkor a fogyasztói árban is megjelenik 10–15 forintnyi emelkedés, attól függően, hogy az augusztus végi készletek hogy fogynak ki a boltokban. Így mérettől függően lehet 70–80 forint a tojás szeptemberben – vélte dr. Kertész Tamás.

Fehér Boglárka Anna Sopronban, a Rábaközi Termelők boltjában 70 forintért kínálja a tojást. Fotó: Máthé Daniella



Az ügyvezető szerint, ha a tojás ára elérné a 100 forintot, akkor is az egyik legolcsóbb élelmiszer lenne, mert 3 tojásból készült rántottából már kiadósan meg lehet reggelizni maximum 300 forintért, miközben vannak helyek, ahol egy óra parkolás több mint ötszáz forintba kerül.

Szalay Ferenc farádi őstermelő 70 forintért adja a szabadtartású, nagy méretű tojást Sopronban, a Rábaközi Termelők boltjában. Azt mondja, a nagy termelők határozzák meg a piacot, ők csak követik a kialakult trendeket, pedig a költségeik magasabbak, mint a nagyüzemi termelőké. A soproni piacon mérettől függően 60, 70 és 80 forintos tojások között lehet válogatni.