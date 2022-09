Győrben, a Nagysándor József utca 31. szám alatt, az ETO Parkban nyílt meg az ALDI 159. magyarországi, egyúttal ötödik győri áruháza csütörtökön. A bejáratnál lufikapu és vörös szőnyeg fogadja a vásárlókat, akik érkezéskor és távozáskor is ajándékokat kapnak a hostessektől.

Az Aldi ötödik győri üzletének megnyitásán, az ETO parkban délelőtt nyolctól tíz óráig az Audi ETO kézilabdacsapat hat tagjával (Fodor Csenge, Schatzl Nadine, Sandra Toft, Ryu Eun Hee, Estelle Nze Minko, Silje Solberg) fotózkodhattak a vásárlók, akinek kedve volt, az aláíráskártyák begyűjtése mellett akár kapura is dobhatott a két kapusnak, Silje Solbergnek vagy Sandra Toftnak.

- Nagyon kedvesek voltak a betérők, volt egy csoport, a Lukács-iskolából, a srácok nagyon lelkesek voltak. Sokan jöttek, jó hangulatot láttunk. Most már mennünk kell, mert tíz órakor edzésünk van, de utána bizonyára visszajövünk vásárolni mi is - árulta el nekünk Silje Solberg.

Megszólítottunk egy vásárlót is: unokáját hozta Győrbe iskolába Tatáról Kőműves Istvánné, aki azt is elárulta, hogy kíváncsi volt az újonnan nyílt üzletre. Van egy hat hónapos unokája is, nekik bébiételt keresett a boltban.

Kellett már egy nagy élelmiszerbolt a városrészbe

„Régi lakossági igényt szolgál ki új áruházunk, hiszen a gyárvárosiaknak több alkalommal kifejezték óhajukat egy új élelmiszerboltra, az ALDI pedig szívesen jött Gyárvárosba" – mondta Bernhard Haider, az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. országos ügyvezető igazgatója a nyitónapon. "Az ETO FC stadion mellett, az állatkert, a Győri Ipari Park és a műjégpálya vonzáskörzetében, a belvárostól nem messze található üzletünk fontos mérföldkövet jelent számunkra lefedettség szempontjából, hiszen egyetlen vidéki városban sincs ennél több üzletünk” – tette hozzá.

„Nagy örömünkre szolgál, hogy az ETO PARK Élményközpont épp jelenleg zajló megújulásának részeként már az ALDI-t is bérlőink között köszönthetjük. Fontos célunk volt, hogy központunk kínálatát egy élelmiszer üzletlánc egységével is bővítsük, vásárlóink és a környékbeliek igényeinek legalaposabb kiszolgálása érdekében. Büszkék vagyunk arra, hogy nálunk tud megnyílni az ország egyik legnagyobb alapterületű ALDI áruháza. Abban bízunk, hogy a széles kínálatáról, alacsony árairól és mindig friss áruiról ismert lánc nagy mértékben fog hozzájárulni ahhoz a koncepciónkhoz, mely szerint nem csak élményvásárlásokkal, életmódhoz kötődő szolgáltatásokkal és kikapcsolódással várjuk vásárlóinkat, de a napi elintéznivalóikban – a bevásárlástól a személyes ügyintézésig – is segítségükre tudunk lenni.” - tette hozzá Simon Csaba, az ETO PARK Élményközpontot üzemeltető WHB Facility Management Kft. ügyvezetője.

Új áruház: kiemelkedő méret, kedvező árak

Az áruház kiemelkedő méretekkel rendelkezik: raktárával és a szociális helyiségekkel együtt közel 2000 négyzetmétert tesz ki az alapterület, ebből majdnem 1400 négyzetméter az árusítótér, így ez az ország egyik legnagyobb ALDI-áruháza, amiben még nagyobb vásárlói forgalom esetén is kényelmes a bevásárlás, több árut lehet kihelyezni.

„Győr és a megye nem csupán üzleteink számát tekintve kiemelten fontos számunkra, hanem számos beszállító partnerünk is itt működik, termékeik pedig országszerte valamennyi üzletünkben elérhetők. Az Intersnack Kft. termékei, a gönyűi Wiesbauer-Dunahús Kft. hústermékei, a lébényi Zeiler Hungária Kft. zöldségei és a kapuvári Cserpes Sajtműhely tejtemékei is kínálatunk részét képezik, így a vármegye cégeivel szoros az együttműködésünk, közösen biztosítjuk a magyar lakosság ellátását kiváló minőségű alapvető élelmiszerekből” – tette hozzá Bernhard Haider.

Nyitási kedvezmények

A nyitás alkalmából kizárólag ebben az ALDI-üzletben rendkívül kedvező áron kapható közel 30 termék – kerti és háztartási cikkek, játékok, jármű- és kerékpár tartozékok, barkács termékek, szórakoztató elektronikai berendezések és szabadidős termékek. Ezen felül többféle friss zöldség és gyümölcs, valamint állandó szortiment termék is kedvezményes áron vásárolható meg. Mindezek mellett a nyitás napjától három napon át a látványpékség valamennyi terméke is 20%-kal olcsóbban kapható.

A nyitás napján azok a vásárlók, akik legalább egy csomag, a Wiesbauer-Dunahús Kft. által gyártott, ALDI saját márkás terméket vásárolnak, 1 csomag Wiesbauer Bécsi virslit kapnak ajándékba.

Az Audi ETO kézisei segítenek a kasszáknál

A vásárlók továbbá kedvenc győri sportólóikkal is találkozhatnak, hiszen a nyitás napján 10 óráig a Győri Audi ETO KC kézilabdacsapatának 6 csapattagja a kasszáknál segíti a megvásárolt termékek elpakolását, illetve a vásárlók kérésére aláírják az ALDI által biztosított dedikálókártyákat, továbbá egy helyszínen egy kapura dobásra invitálják a vásárlókat, akik további ajándékokat nyerhetnek.