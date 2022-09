Környezettudatosság, energiatakarékosság, fenntarthatóság - soha nem voltak ennyire aktuális fogalmak, mint most. Van, aki meggyőződésből, más kényszerből vagy gazdasági szempontokból viszi be az életébe a zöld szemléletet, de egy biztos: senki nem hagyhatja figyelmen kívül azt, hogy a szűkebb és tágabb környezetünk élhető volta rajtunk, egyszerű embereken is múlik. Magazinunk csupa olyan témával foglalkozik, amely lehetőséget ad cselekedni, tenni valamit azért, hogy egészséges és fenntartható világban élhessünk, mi és a gyerekeink is. Mindegy, hogy az otthonunk kialakításában, az öltözködésünkben, a háztartásunkban, vagy a közlekedésben tesszük meg azokat a bizonyos első (vagy a sokadik) lépéseket, gondolatébresztő cikkeink, hasznos tippjeink segítenek egy kicsit zöldebben látni és élni az életet.