„A Széchenyi István Egyetem térségben betöltött meghatározó szerepét mutatja, valamint a Győri Szakképzési Centrum és az AUDI HUNGARIA Zrt.-vel hosszú idő óta tartó gyümölcsöző együttműködését fémjelzi a mai napon aláírt megállapodás”, értékelt dr. Knáb Erzsébet, a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány elnöke. „Elkötelezettek vagyunk az oktatás színvonalának folyamatos emelésében, innovatív programok bevezetésében és az egyetemünkön megtalálható tudásbázis társadalmi hasznosításában. A Széchenyi István Egyetem versenyképességének fokmérője és egyben alappillére a kibocsátott diplomák munkaerőpiaci értéke, amelyet meghatároznak az ehhez hasonló együttműködések. Büszkék vagyunk rá, hogy a nálunk tanulók erős vállalati partnerkapcsolataink révén minőségi, gyakorlatorientált oktatásban vehetnek részt, s olyan értékes diplomát szerezhetnek, amely valódi előnyt jelent számukra az elhelyezkedésnél”, hangsúlyozta dr. Knáb Erzsébet.



„A Győri Szakképzési Centrum fő célkitűzése, hogy minél több diákot és tanulni vágyó felnőttet juttasson piacképes szakmához és szakképesítéshez, és ezen keresztül vonzó életpályát biztosítson a szakképzést választók számára. A Győri Tudástranszfer Központ keretében megvalósuló együttműködés a duális okleveles technikus képzés szakmai és módszertani megalapozásán túl kiterjed a mérnöktanár képzés, valamint a felnőttek képzése és oktatása területén való közös gondolkodásra is. A kooperáció eredményeiből a közvetlenül érintett Lukács- és PÁGISZ-iskoláinkon kívül a további 17 intézményünk tanulói és duális partnereink is profitálhatnak. A Győri Tudástranszfer Központ lehetőséget nyújt a szakképzésben tanulók és oktatók számára, hogy közvetlen bepillantást nyerjenek a Széchenyi István Egyetem és az Audi Hungaria életébe”, emelte ki Gede Eszter, a Győri Szakképzési Centrum kancellárja.

„Vállalatunk jövője szempontjából kulcsfontosságú a magasan képzett munkaerő-utánpótlás biztosítása, amelyért nap mint nap teszünk duális szakképzési és duális felsőfokú képzéseinkkel. Örülök, hogy a Széchenyi István Egyetemmel és a Győri Szakképzési Központtal való intézményesített együttműködésünk eredményeként a szakemberképzés és az utánpótlásnevelés e két meghatározó pillére a jövőben még közelebb kerül egymáshoz. A Győri Tudástranszfer Központ működésével egy, a munkaerőpiac igényeihez még inkább igazodó közép és felsőfokú képzést valósítunk meg közösen, amely tovább erősíti vállalatunk, a régió és Magyarország versenyképességét”, mondta Németh Kinga, az Audi Hungaria személyügyért és szervezetért felelős igazgatósági tagja.



A Győri Tudástranszfer Központ a következő területeket fedi le:



Okleveles Technikus képzés, mely egy új életpályamodellt hoz létre, amelyben a Széchenyi István Egyetem, a Győri Szakképzési Centrum és az AUDI HUNGARIA Zrt. által közös tematikával, szakmai programmal kidolgozott duális okleveles technikus képzés során magasabb szintű szakmai ismereteket ad, és melynek eredményei kreditpontként jelennek meg a felsőfokú tanulmányokban.



Duális Mérnöktanár Képzés, mely témakör célja egy új duális, szélesebb spektrumú mérnöktanár szak létrehozása, amelyben az oktatás iránt elkötelezett, pedagógiai és

korszerű oktatásmódszertani ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése a fő célkitűzés, mely magába foglalja a mérnök, az iskolai oktató és a vállalati oktató szerepköröket egyaránt.



A felnőttképzés területén a felnőttek számára biztosított szakmai oktatások és képzések megvalósítása áll a fókuszban, melyek lehetnek szakmajegyzék szerinti, iskolarendszerű, valamint iskolarendszeren kívüli szakmai képzések.



Az Online Platform témakör megvalósításával cél az online kommunikációt és tudásmegosztást segítő, a partnerek általa közösen kezelt felület létrehozása.



Módszer és tartalom témakörben az együttműködés a konkrét programok kidolgozásánál az élményalapú oktatásra fókuszál, amely magában foglalja a kooperatív módszerek alkalmazását, továbbá segíti a digitális és blended, azaz a személyes jelenlétet igénylő és az e-learning oktatási módszerek alkalmazását az életkori sajátosságok figyelembe vételével.



Az Audi Hungaria Zrt. Magyarországon elsőként, több mint 21 éve indította el a duális szakképzési modellt, amelyben 2001 óta több mint 2 000 fiatal végzett, nagy részük munkatársként kezdte el szakmai pályafutását a győri vállalatnál. Az Audi Hungaria nem csak saját szakembereit képezi az elismert duális szakképzésében, hanem ezt a lehetőséget a régió más vállalatai számára is elérhetővé teszi. A vállalat és a Széchenyi István Egyetem közötti hosszú éves sikeres együttműködés eredményeként 2015-ben alakult meg a hét tanszékből álló Audi Hungaria Járműmérnöki Kar. A vállalat és az egyetem országosan is egyedülálló módon vezette be a duális képzést a mérnökképzésben, valamint számos kutatási projektet valósít meg, első sorban a műszaki fejlesztés területén.