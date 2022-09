A Győr-Moson-Sopron Kereskedelmi és Iparkamara Kereskedelmi tagozata ismét megrendezi a Ballagási Kiállítást szeptember 13-án. A program lebonyolításában kiemelt partnerük a Széchenyi István Egyetem. A 2016-ban életre hívott nagyszabású rendezvényen idén is több ezer résztvevőre számítanak - ismertette Molnár Albert alelnök, projektvezető és Jankó Ernő a kereskedelmi tagozati elnöke a keddi sajtótájékoztatón.

A rendezvény ezúttal új helyszínen a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar tornacsarnokában kap otthont. A több száz ballagáshoz kapcsolódó szolgáltató örömmel csatlakozott és állít ki a csarnokban - hangzott el a sajtótájékoztatón.

- Újdonság, hogy némi pályaorientációs támogatást is adunk a középiskolásoknak, az egyetem közreműködésével oktatási, képzési lehetőségekről és a hallgatói életérzésről is betekintést adnak a látogatóknak. Nyereményjátékokkal fokozzuk tovább a hangulatot - mondta az elnök.

- Igaz még csak most csengettek be, de már a legtöbben a ballagásra készülődnek, ami a diákok és a tanárok életében is az egyik legfontosabb esemény. Ezt mutatják a számok is, hiszen eddig több mint 2000 diák jelentkezett a rendezvényre - emelte ki Kovácsné Zimborás Ágnes a Győri SZC Deák Ferenc Közgazdasági Technikum igazgatója.

Dr. Horváth Ildikó a Széchenyi-egyetem VR Learning Center igazgatója pedig arról számolt be, hogy 3D-s virtuális térben is elhelyezhetik majd a diákok az általuk választott szolgáltatásokat és termékeket csokorba gyűjtve egy saját szobát rendezhetnek be virtuálisan a nagy napra.