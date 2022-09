Az MKB Bank, a Takarékbank és az Agro Profi Kft. közös szervezésében rendeztek tegnap szakmai napot a Garta vendéglőben. Az esemény témája a „precíziós gazdálkodás szerepe hazánkban, az öntözés korszerűsítése és a rábaközi öntözési közösségek létrehozása” volt. A jól felkészült előadók tájékoztatása nyomán hasznos információkhoz juthattak a vendégek.

Az aszályos időszak kapcsán most még inkább előtérbe került az öntözővíz jelentősége. Érdekesség, hogy Magyarországon bár 800 ezer hektár mezőgazdasági terület alkalmas rá, 100 ezer hektárnyi területen öntözünk rendszeresen, az előirányzat ennek a megnégyszerezése. Az öntözésfejlesztésről is közelebbi képet kaptunk, de új szemszögből segítheti a gazdálkodókat a mezőgazdasági területek drónnal való feltérképezése is.

Az előadók egyike volt Papp Zsolt György vidékfejlesztésért felelős helyettes államtitkár. Elmondása szerint az elmúlt egy évben szétosztott 1570 milliárdnyi vidékfejlesztési támogatásból 500 milliárd került az állattartó telepekre, közel 200 milliárd kertészetekhez, több mint 400 milliárd élelmiszeripari fejlesztésekre, hogy a nagyobbakat kiemeljük.