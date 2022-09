A győri Vario Autókereskedés családi vállalkozásként működik, telephelyükön mintegy 250 autóval. Ottjártunkkor a munkatársak azt mondták: mióta nyáron bevezették az üzemanyag-korlátozást, a vevők a kis köbcentis autókat keresik leginkább. Azok közül is csak azokat, amelyek olcsóbbak. Fontos szempont az is, hogy kevesebb költséggel járjon az autó megvásárlása.

– A használt autók szállítása szinte leállt külföldről – kezdett helyzetelemzésbe Keszthelyi Rajmond, a Vario Autókereskedés tulajdonosa. – Az üzemanyagárak mellett itt az orosz–ukrán háború. Gyakorlatilag felborult minden a piacon. Abból tudunk élni, amink megmaradt – folytatta.

A tulajdonos szerint az autóimport legalább 40–50 százalékkal esett vissza az utóbbi hónapokban. Míg tavaly Magyarországon százezer használtautó-hirdetés volt a nyári időszakban, ma már csak hatvanezer. A forint gyengülése pedig érvágásként hatott a használtautó-kereskedőkre.

Változnak a szokások

– Jelenleg kivárunk. Ha hozunk is be autót, próbálunk olyan kategóriát választani, ami iránt van kereslet. Nem tehetjük meg, hogy olyan gépjárművet szerzünk be, ami hónapokig vagy éppen évekig áll majd a telephelyünkön. Jelenleg azt sem tudjuk, mi lesz a következő hónapokban. Bízunk benne, hogy legalább a Covid előtti időszak visszatér, és lesz kereslet a használt autók iránt – fogalmazott Keszthelyi Rajmond.

A tulajdonos szerint a vásárlók érzékelik, hogy a kisebb, benzines autók is sokat fogyasztanak, ezért egyre többen keresik a dízeles járműveket. Az autókereskedéshez az ország minden pontjáról érkeznek vevők, viszont szinte csak a visszatérő vendégeikre tudnak építkezni.

Fotó: Rákóczy Ádám



Megugró beszerzési árak

Normál, átlagos üzletmenetet tapasztalnak az általunk felkeresett soproni autókereskedésben, de a külföldi kocsik beszerzése terén ők is érzékelik a negatív folyamatokat.

– A külföldről behozott autók áremelkedésének, illetve a számuk csökkenésének alapvetően a magas euróárfolyam az oka. Külföldön is folyamatos az áremelkedés. Az új gépjárművekre sokat kell várni, ezért nem adják el az autókat, így a használtak nem kerülnek be a körforgásba – mondta el Süle Lajos, a Citstop-Car ügyvezetője. Hozzátette, hogy ez a folyamat is eredményezi a használt autók árának hazai növekedését, hiszen a megnövekedett beszerzési árak mellett ezt diktálja a piac.

Fontos az előélet

– Természetesen a leendő vevők érdeklődnek az autó előtörténete iránt, de a vásárlási döntésben nem játszik különösebben szerepet, hogy a kocsi korábban bel- vagy külföldön volt forgalomban – osztotta meg Süle Lajos.

Új autó helyett fiatal használt A GKI Gazdaságkutató Zrt. közleménye szerint a Magyarországon elsőként forgalomba helyezett használt autók piaca volumenében több mint másfélszerese az új autók piacának. Nyugat-Európában, de Magyarországon is az új autók hiánya és áremelkedése következtében a lakosság jellemzően ritkábban cseréli autóját, illetve egy része új autó helyett fiatal használt autót vásárol. 2022 második negyedévében a használt autók eladása 5 százalékkal csökkent az előző negyedévhez képest, amely így ismét elmaradt a 30 ezres darabszámtól. Ugyanakkor, ha az előző év azonos időszakához képest nézzük, 5 százalékos növekedést láthatunk.