Sok gyógyászati segédeszközt már csak napi áron tudnak beszerezni a kereskedők. Ez azt jelenti, hogy amikor a rendelést leadják a nagykereskedők felé, nem tudják, mennyit kell majd fizetniük a termékért, amikor megérkezik. A társadalombiztosítás által finanszírozott eszközök ára azonban kötött, és a legtöbb termék eladási ára több mint egy évtizede nem változott. Így egyre kisebb a különbség a beszerzési és az értékesítési ár között.

Az abdai Rehab Partner Alapítvány Norvégiából behozott használt és felújított gyógyászati segédeszközöket juttat a rászorulóknak. Képünkön Csongor Sándorné, aki hét évig vezette az alapítványt. Fotó: Cs. B.

Lós Juliánna, az Ortoprofil-West kft. ügyvezetője két segédeszköz-szaküzletet is üzemeltet Győrben. – A kereskedők és a gyártók is bajban vannak – mondta. – Számos olyan gyógyászati eszköz van, amit veszteséges beszerezni és vényre értékesíteni. Egyelőre csak időlegesek a készlethiányok, de egyre több terméket érint. Van, ami lekerült a listáról, más helyettesítő termékekkel azonban még el tudjuk látni a vásárlókat. A hamarosan megérkező első rezsiszámlák döntőek lesznek a szakma számára, hiszen jelenleg is épphogy ki tudjuk gazdálkodni a költségeket és a béreket. Többen gondoljuk úgy, hogy a bizonytalan helyzet és a növekvő árak tömeges bezárásokhoz fognak vezetni a mi szakmánkban is.

A termékek világpiaci árát a rászorulók töredéke tudja csak megfizetni. A Rehab Partner Alapítvány felújított eszközöket adományoz a rászorulóknak. – Az alapítvány a norvég szociális minisztériummal áll kapcsolatban és velük egyeztetve hozza el a használt eszközöket. Ezek nagy része önmagában nem működőképes, így az alapítvány megjavítja, felújítja azokat és ezt követően találnak új gazdára – mondta el Harka Kálmán, az egyesület képviselője, aki a norvég minisztérium intézményénél dolgozik és 22 éve hozta létre a szervezetet.

Az alapítás óta 400 kamion- nyi egészségügyi eszközt sikerült magánszemélyeknek és intézményeknek adniuk. Az alapítvány nonprofit, bárki kérheti a segítségüket. A legtöbb igénylő adományként visszajuttatja az eszközök szállítási és javítási költségeit, hogy másoknak is segíthessenek.

– Évente több ezer embernek tudunk így segíteni. A legkeresettebb termékek a kerekesszékek, a gurulós járókeretek, a kórházi ágyak.

Az alapítvány egy évtizede majdnem csődbe ment, akkor Harka Kálmán édesanyja mentette meg a szervezetet, és annak ellenére, hogy nyugdíjba vonult, hét évig vezette is, amiért sokan mind a mai napig hálásak. A jelenlegi gazdasági helyzet azonban ismét kihívások elé állítja őket.

– Eddig egy norvég megyéből hoztuk az eszközöket, most viszont lehetőséget kaptunk arra, hogy mind a tizenkét megyéből szállítsunk. Ezzel akár a tízszeresére is növelhetnénk a készleteinket. Azonban a rezsiárak a mi fennmaradásunkat is veszélyeztetik. Jelenleg is olyan szponzorokat keresünk, akik magyar, ukrán vagy erdélyi intézményeket segítenének eszközök beszerzésében. Már jelképes összegű támogatással is komoly értékű felújított eszközt tudunk adományozni a rászorulókkal foglalkozó szervezeteknek – tette hozzá Harka Kálmán.

Számos olyan eszköz van, amit veszteséges beszerezni és vényre értékesíteni – tapasztalják a beszerzők és a kereskedők. A képen Lós Juliánna, az Ortoprofil-West kft. ügyvezetője.

Fotó: Cs. B.