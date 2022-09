Tervek, kihívások

A tavaly bemutatott csuklós Econell 18 Next szériagyártása elkezdődött, jelenleg már zajlik Győrben az első darabok összeszerelése. A futurisztikus kinézetű prototípus külföldről is különösen kedvező visszajelzéseket kapott, ezért a cégcsoport az export lehetőségét is keresi. Az első elektromos hajtású Credobusok gyártása idén év végén indul; az 1,1 milliárd forintos K+F+I projekthez a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 400 millió forint támogatást biztosít.

Az eddig több mint 1300 gyártott darabnál tartó Econell-sorozat az egyik legnagyobb darabszámban készülő, ultrakönnyű buszcsalád Európában. Fotó: Credobus



A győri közösségi közlekedésről

A világon mindenhol büszkék rá a buszgyártók, ha szűkebb pátriájukban az ő járműveik szállítják az utasokat. Ennek nemcsak marketingértéke van, a Credobus esetében például helyi munkahelyekre és jelentős iparűzési adóbevételre is számíthat így Győr.

A hétfői sajtóbeszélgetés során Krankovics István megerősítette: keresik a lehetőségét, hogy új alapokra helyezzék Győr buszközlekedését. Kérdésünkre elhangzott: a Credobus 2024-től a szolgáltató járműgyártó partnereként kész bekapcsolódni a közszolgáltatás ellátásába a megyeszékhelyen.