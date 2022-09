„A 2022–2023-as tanév programjára eddig több mint száz hallgató jelentkezett, de pótpályázatunk keretében van még lehetőség csatlakozni hozzájuk. A Széchenyi István Egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló bármely szakos és bármely tagozatos egyetemista élhet a lehetőséggel, feltéve, ha még nem nyújtott be a kezdődő tanévre érvényes Erasmus-ösztöndíjpályázatot intézményünkben. A pályázatra az önköltséges nemzetközi hallgatók is bátran jelentkezhetnek” – tájékoztatott Mészáros Márta, a Széchenyi-egyetem Nemzetközi Programok Központ Mobilitási és Ösztöndíj Osztályának vezetője. Hozzátette, a meghirdetett pótpályázaton Erasmus+-részképzésre, illetve szakmai gyakorlatra is jelentkezhetnek az érdeklődők.

Az ösztöndíjak célja lehetővé tenni a hallgatók számára, hogy oktatási, nyelvi és kulturális tapasztalatokat szerezzenek egy másik európai vagy a kontinensen kívüli országban (Thaiföldön vagy Izraelben). A kettő–öt hónapos képzés a Széchenyi István Egyetemmel bilaterális kapcsolatban álló partnerintézménynél, vagy európai szakmai gyakorlat esetén egy külső vállalkozásnál valósul meg. Az osztályvezető hangsúlyozta, a pályázatok elbírálása során előnyt élveznek azok, akik korábban még nem részesültek külföldi ösztöndíjban. Fontos tudni, hogy a pályázati határidő szeptember 30-án 24 órakor lejár.

Mihalcsik Dorka, Kovács Barna és Marics Tamás a Széchenyi-egyetem sport- és rekreációszervezés szakos hallgatói az Erasmus+-program keretében fél évet töltöttek és tanultak a portugáliai Coimbrában. Ahogy Mihalcsik Dorka elmondta, számtalan élménnyel és tapasztalattal gazdagodtak, rengeteg új ismeretségre tettek szert, nőtt az önállóságuk és jelentősen javult a nyelvtudásuk is. „A tavalyi tájékoztató napon Tamás is részt vett, ami után együtt kezdtünk gondolkodni azon, hogy mi legyen az úticél. Portugáliára esett a választásunk, majd Barna is csatlakozott hozzánk, így hárman utazhattunk Coimbrába, amely egy igazi egyetemi város” – emlékezett vissza a hallgató.

A győri hallgatók együtt fedezték fel Portugáliát külföldi társaikkal.



Mihalcsik Dorkának régi vágya teljesült azzal, hogy jobban megismerhetett egy másik kultúrát. Mint mondja, fél év nem olyan sok idő a család nélkül, hiszen ma már sokféle eszközzel tarthatjuk szeretteinkkel folyamatosan a kapcsolatot. Odakint pedig számos új ismeretséget köthet az ember, és bővül a világról alkotott képe is. „A programban való részvétel egyik hozadéka az önállósodás. Adódtak persze kihívások, amiket magunknak kellett megoldanunk, de ilyenkor mindig számíthattunk egymásra. Szintén pozitívum, hogy rengeteget fejlődött az angoltudásom, nem beszélve a páratlan élményekről, mint az ottani egyetemi lét, az erasmusos programok, a Queima das Fitas egyetemi fesztivál vagy a szörfözés” – sorolta a hallgató.

Hasonlóképp vélekedett Marics Tamás is, akit szintén az motivált, hogy közelebb kerüljön más kultúrákhoz, jobban megismerje a világot. „Sok tapasztalatot gyűjtöttem, láttam gyönyörű helyeket és számos barátot szereztem a világ minden tájáról. Ennek köszönhetően nyelvtudásom is sokat fejlődött” – fejtette ki a hallgató. Mint mondta, ha többedmagunkkal vágunk bele, az lélektanilag teszi könnyebbé az új környezetbe való beilleszkedést, biztonságot ad az első időkben. Marics Tamás azt javasolja hallgatótársainak, hogy jelentkezzenek bátran a pályázatra. „Az Erasmus életre szóló élményt ad, az egyetemista lét teljesen új oldalát mutatja meg. Legyetek nyitottak, ha valamit nem tudtok, akkor ne féljetek kérdezni, tapasztalatom szerint ugyanis az emberek nagyon segítőkészek a külföldiekkel” – hangsúlyozta.

A pótpályázat részletei a Széchenyi István Egyetem Nemzetközi Programok Központja weboldalán olvashatók.