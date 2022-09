Búcsúzik vendégeitől és 33 év után hétfőtől bezár a soproni Graben étterem. Nem ők az egyetlenek, akik kénytelenek feladni a szívvel-lélekkel vitt családi vállalkozásukat a vendéglátás terén tapasztalható szakemberhiány és a folyamatosan növekvő költségek miatt. Sopronban és Győrben is egyre több étteremre, cukrászdára kerül lakat. Nehéz helyzetben van az ágazat, a pandémia idején országosan több tízezren hagyták el a vendéglátóipart, emellett a határ mentén továbbra is erős a magasabb ausztriai bérek elszívó hatása. A mai huszonévesek ráadásul nem szívesen dolgoznak hétvégeken, holott ez a szakma ezzel jár.

33 év után bezárnak

– A családunk a tavaly márciusi újranyitás óta minden hétvégén dolgozott, mert ahhoz, hogy működjön egy vállalkozás, ott kell lenni. Télen újítottuk fel az éttermet, hosszú távra terveztünk, most mégis meg kellett hoznunk ezt a nehéz döntést. A fő ok a személyzet hiánya, pedig jól megfizetjük a dolgozóinkat. Van olyan emberünk, aki a nyitás óta velünk dolgozik, de mostanra elfáradt. Egy másik alkalmazottat a konkurencia csábított el, a harmadik pedig Ausztriában vállal munkát. Szinte nulla az esélye annak, hogy találok egyszerre három jó szakácsot. Voltak jelentkezők, de nem ütötték meg a szintet, a minőségből viszont nem szeretnénk engedni – mondta Horváth Zsolt, aki feleségével, Beával és fiával, Patrikkal, valamint nyolc alkalmazottal üzemeltette Sopronban a várkerületi Graben éttermet.

Fotó: Szalay Károly



– Mindenki törekszik a legmagasabb bért fizetni, de van az a szint, amit nem léphetünk át, mert az étterem már nem tudja kitermelni a fedezetét. Meg kell érteni, hogy a közel harmincszázalékos élelmiszer-drágulást nem építhetjük be az árainkba, mert hatezer forintos cordon bleu-ért nem jön be a vendég – tette hozzá Bea.

– A vendégek szeretnek bennünket, ezt látjuk a bezárást bejelentő Facebook-bejegyzésre érkező reakciókból is. Főként magyar vendégeink vannak, a növekvő kiadásaik miatt ők is biztosan kevesebbet költenek étteremre a jövőben, ez leg­alább húsz-harminc százalékos vendégvesztés. Ugyanilyen mértékű a nyersanyagárak emelkedése, és ennyivel kellene növelni a dolgozók bérét is. Előrenéztünk és kalkuláltunk, hogy ilyen viszonyok között tudunk-e nyereségesen működni, és arra jutottunk, hogy nem – mondta ki a végső szót Zsolt. Hozzátette, a család most kiveszi húsz év szabadságát, unokáznak és pihennek kicsit. A jövőről azt mondták, van B, C és D tervük is, fújnak egyet és valamilyen formában újrakezdik.

Tavasszal kezdődött

Nem a Graben az egyetlen vendéglátóegység Sopronban és környékén, amely elköszönt a vendégeitől. Tavasszal a Puskás söröző és étterem tulajdonosai hozták meg a fájdalmas döntést és zárták be a 36 éve működő családi éttermüket. A szintén családi üzemeltetésben működött Vadászkürt étterem is lehúzta a rolót, ahogyan a Várkert Café is. Nemrégen írtunk arról, hogy a fertőrákosi Noah sem működik tovább. A legfrissebb hír, hogy a hét éve működő Levendula kézműves fagylaltozó is bezárt, a kis cukrászda üzemeltetői örülnének, ha valaki továbbvinné.

Közbeszólt a pandémia

Fájó szívvel zárja be üzletét Győrben Barabás Katalin, a Habos – Édesek és Kávé nevű belvárosi kávézó-cukrászda tulajdonosa is. A hely 2019 őszén nyílt meg, a vírus előtt pár hónappal. Mire kezdték volna megismerni őket, jött egy bezárásos időszak. Próbálták életben tartani a vállalkozást, elkezdtek házhoz szállítani. Nyitás zárást követett, de igyekeztek kihúzni a nehéz időszakot. Hogy kiváló minőségű termékek készültek a műhelyben, bizonyítja az is, hogy a város 750. születésnapjára hirdetett tortaversenyt megnyerték különleges alkotásukkal.

Kertész Boglárka az utolsó kávét készíti egy vendégnek a győri Habos – Édesek és Kávé kávézó-cukrászdában. Fotó: Rákóczy Ádám



„Három évvel ezelőtt – sőt, még sokkal korábban – volt egy álmunk. Egy olyan hely létrehozása, ahol mind a cukrásztermékek, mind a kávé a legjobb minőségben, szívvel-lélekkel készüljön. Fájó szívvel kellett meghoznunk ezt a döntést, pedig próbáltunk mindent megtenni, hogy folytathassuk, amit megálmodtunk. Sajnos nem sikerült, ezért most búcsúzunk” – írják közösségi oldalukon.

– A bezárás oka összetett. Sorolhatnám: a gazdasági helyzet, a rezsidíj duplázódása, az anyagköltség növekedése, a munkaerőhiány, a forgalom csökkenése. Nagyon nehéz olyan szakembert találni, aki az általam elvárt minőségben dolgozna. Sokan csalódottak, hogy bezárunk, de már nem lehet megélni így ebből az üzletből – mondja a tulajdonos sóhajtva. Katalin még nem tudja, hogyan, de ezzel szeretne foglalkozni a jövőben is.