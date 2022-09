Hiába a pandémia, a jelenlegi válság, a mosonmagyaróvári Óvártej Zrt. évről évre növelte termelési kapacitását: idén 15 ezer tonna sajt gördülhet ki az üzemből, míg öt éve ennek csupán felét termelték. Ugyanakkor Carlo Volpe cégvezető arra számít, hogy a nyári főszezon után csökkenni fog a kereslet.

Az emblematikus mosonmagyaróvári üzemnél, amely mára olasz tulajdonban van, hárommilliárd forintos fejlesztés zajlik. Az új, napelemmel felszerelt üzemcsarnokon túl modern szennyvíztisztító épül biogázüzemmel: ezáltal egyrészt nem terhelik majd a városi szennyvízhálózatot, másrészt az iszapból biogázt is termelnek, mely várhatóan a vállalkozás gázfogyasztási igényeinek tizedét tudja majd megtermelni, sőt, hőenergia is keletkezik, amit szintén felhasználnának.

– A villany- és gázszámláink az előző évhez képest mintegy a háromszorosára emelkedtek. A gáz esetében arra számítunk, hogy ötszörös is lehet az ára. Az áramszolgáltatóval kötött szerződésünk decemberben jár le, várhatóan az is duplázódni fog. És ezek az emelkedések nemcsak nálunk, a termelőknél is jelentkeznek: tavaly augusztusban a tejért literenként 108 forintot fizettünk, most közelítünk a 200 forinthoz. Ezek megtakarításokra sarkallnak bennünket – sorolta a cégvezető.

A sajtgyárból Európa szinte összes országába jutnak el termékek, de ázsiai érdeklődők is vannak. – Egyelőre teljes termelési kapacitással tudunk menni. Munkaerőhiány van, keresünk munkatársakat. Év elején volt béremelés, és most újabb emelést tervezünk, hogy segítsük enyhíteni az infláció hatásait a dolgozóink számára – hangsúlyozta még Carlo Volpe.