A több hónapos munka eredményeképp 2022. második felétől a MagNet Bank fiókhálózata a Sopron Bank fiókhálózatával bővült (a soproni központi fiók mellett Győrben, Szombathelyen, Keszthelyen, Veszprémben, valamint Balatonfüreden).

2022. július elejével sor került a Sopron Bank ügyfélállományának átruházására: a Sopron Bank megszűnt, korábbi ügyfelei a MagNet Magyar Közösségi Bank ügyfeleivé váltak, a Sopron Bank fiókhálózata pedig beolvadt a MagNet Bank Pest megyei fiókhálózatába.

Az informatikai átállásra július első hétvégéjén, tervezetten, a hatóságoknak, valamint az ellenőrző szerveknek jogszerűen bejelentett bankszünnapok útján került sor.

Magyarországon ekkora projekt ilyen hatékonysággal megvalósított végrehajtására korábban nem volt példa: a migrációs hétvége forgatókönyve több, mint 350 lépésből állt, és összesen 90 órán át tartott.

A komplett bank, kb. 20.000 ügyfél, és a hozzájuk köthető, több. mint 100.000 adatot jelentő folyószámlák, hitelek, betétek, tranzakciók, és kondíciók MagNet Bank rendszereibe történő integrálásának határideje július 3., vasárnap 24:00 volt. Az első volt Sopron Bankos ügyfél sikeres utalására az új rendszerben hétfőn 00:05-kor került sor a MagNet NetBankon keresztül, 00:10-kor pedig megtörtént az első, új ügyfélkörhöz köthető MagNet MobilBank letöltés, és azon belüli utalás.

Az akvizíció célja

A tranzakciótól a MagNet Bank a piaci részesedés - közel duplájára - növelése mellett az új bankfiókokat, az új kollégákat (220-ról közel 350 fősre nőtt a Bank csapata), és az átvett betét- és hitelállománnyal járó üzleti lehetőségeket is várta: az új régióban való megjelenés célja a Sopron Bank korábbi ügyfélállományának megtartása mellett a közösségi, értékalapú bankolás szemléletének erősítése a potenciális, új ügyfelek körében is.

Az átállás ügyfeleket érintő részletei

2022. június 30-i dátummal a MagNet Bankra került átruházásra a Sopron Bank meghatározott hitel/kölcsönszerződés állománya, valamint a betétállomány és pénzforgalmi szolgáltatási keretszerződés állománya. Nagyságrendileg ez kb. 20%-os gyarapodást jelent a MagNetnél bankolók számában, az új ügyfeleknek köszönhetően a Bankhoz került források tekintetében pedig 42%-os növekedést eredményezett.

Az ügyfelek 2022. június 30. napjáig jogosultak voltak az állományátruházással érintett szerződéseket díjmentesen írásban felmondani. Aki ezt nem tette meg, automatikusan a MagNet Bank ügyfelévé vált.

Mi került a Sopron Banktól átruházásra a MagNet Bankhoz?

A pénzforgalmi szolgáltatási keretszerződés(ek) átruházásával a pénzforgalmi szolgáltatáshoz kapcsolódó szerződések - a betéti kártyára vonatkozó szerződések (és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások) kivételével - is átruházásra kerülnek. Amennyiben a fizetési számlához folyószámla hitelkeret is tartozott, az állományátruházás keretében az is átkerült a MagNet Bank Zrt. állományába.

Mi szükséges az Átruházás teljesüléséhez?

Az ügyfélszámlák átadása automatikus, nem igényelt az ügyfelek részéről semmilyen beavatkozást. A MagNet Bank szerződéses feltételei az ügyfélszámlák átadásának napján léptek életbe. A MagNet Bank szolgáltatásait az ügyfélszámlák átvételét követően vehettték igénybe az új ügyfelek.

Ami változott:

• A Sopron Bank (partnere, a Takarékbank által kibocsátott) betéti kártyák felmondásra kerültek, helyette új MagNet Bank Mastercard típusú bankkártyák kerültek kibocsájtásra, ezeket a Sopron Bank ügyfelei június 1-től folyamatosan veszik át a Sopron Bank fiókhálózati helyszínein és 1 budapesti, 1 székesfehérvári MagNet bankfiókban. Az átadáskor a Bank egy MagNet ajándékcsomaggal üdvözli új ügyfeleit.

• A Sopron Bank felmondta az értékpapír-számlavezetésre vonatkozó szerződéseket, a MagNet Bank ezt a szolgáltatást nem nyújtja.

• Nem kerültek átruházásra a MagNet Bankhoz a széfszolgáltatásra vonatkozó szerződések.

Ami nem változott: A meglévő szerződések kamatai, díjai, költségei az ügyfelek számára kedvezőtlenül nem változtak.

Ami várható

Az állomány sikeres átvételének köszönhetően olyan régiókba is eljuthat az értékalapú, társadalmilag is felelős bankolás, ahol eddig erre nem volt lehetőség.

A MagNet ügyfelei percek alatt megnyithatják számlájukat VideoBankunkon keresztül; ezt követően kapnak egy fát a MagNet Tölgyesben, és beállíthatják, a Segítő Bankkártyás vásárlásaikkal melyik szervezetet szeretnék segíteni. Negyedévente rendelkezhetnek a Bank éves nyereségének rájuk eső 10%-áról egy általuk választott jó ügy javára a Közösségi Adományozási Programban, a Mentor-Szféra Plusz betét lekötésével pedig minden erőfeszítés vagy többletköltség nélkül kedvezményesebbé tehetik az általuk kiválasztott hitelfelvevő (pl. családtag, barát vagy más) hiteldíját, ezzel jelentősen segítve őt.