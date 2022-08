– A mennyiség eléri a tavalyit, viszont kevesebb bogyólére számítunk, mert szárazak, töppedtek a szemek, 30–35 százalékos veszteséget saccolunk. A szárazság minőségben is befolyásolja a bort valamelyest. A sav tartja magát, de a cukortartalom nem lesz olyan magas, mint a korábbi években – mondta el lapunknak Ács György, a győr­újbaráti Ács-pincészet szőlésze. Több mint három évtizede foglalkozik családjával 10 hektáron szőlészettel, nyolc fajtát termesztenek.

– A Pannonhalmi borvidéken hivatalosan 10-én kezdődött a szüret, de ahogy a legtöbb pincészet, mi is 15-étől szedjük az Irsait. Ez már önmagában mutatja, hogy korábban értek be a fürtök a nagy meleg miatt – tette hozzá Ács Edina borász.

– A szőlőültetvényünket többször tárcsáztuk idén, mint más években. Egyrészt azért, hogy ne legyen a sorok közt gaz, ami elszívhatja a nedvességet, másrészt, hogy kisebb legyen a föld kipárolgása. Nehezebb ez az év szőlészeknek, borászoknak is. Nagy volt a peronoszpóraveszély, az ellen is védekezni kellett – emelte ki Ács György.

A szomszédos erdőből átjárnak a vadak az Ács-pincészet ültetvényére is, az első három sorból láthatóan bőségesen csemegéztek az őzek – mutatta a szőlész. – A közeli forgalmasabb út azonban valamennyi védelmet nyújt a tőkéknek. A madárkár minimális, néhány helyen azonban csipegettek a gyümölcsből – fűzte hozzá Ács Edina.

– Az Irsai Olivérnél nem tapasztaltuk a szárazság jeleit a Soproni borvidéken, mert szerencsés helyen fekszenek a tőkék. Bár egy-két levélen már látható a kevesebb csapadék hatása. A szemek sem teltek ki annyira, apróbbak a bogyók, ami befolyásolja a minőséget is. Mennyiséget előre saccolni nehéz, de úgy látom, az Irsai hozza a tavalyi átlagot, a cukorfoka is hasonló. Ám az összes többi fajtánál, főleg a kékfrankosnál elmarad a mennyiség. A generosánál a tavalyi szűz terméshez képest idén többet várnék. A Fertő tó mindig segítette a közeli szőlészeteket, most viszont már olyan mélyen van a talajvízszint – és a tó nagy része is ki van száradva –, hogy azt a tőkék is megsínylik. Borászatilag nehéz évünk van, ha most érkezne még csapadék, már az sem segítene – magyarázta Töltl József, a Töltl-pince borásza, aki 42 éve vadászik a Fertőtáj vadásztársaságnál. – A szárazság miatt kevesebb táplálékot találnak maguknak a vadak is, emiatt egyre több keres élelmet a szőlősökben. Már a gázágyúk sem riasztják el őket, hozzászoktak az évek alatt. A másik probléma, hogy a vadállomány is gyarapodott, ami szintén nem segít a pincetulajdonosoknak – fejtette ki a borász-vadász.

– A gazdának gondoskodnia kell a vadkárelhárításról, akinek módjában áll, villanypásztorral körbekerítheti a szőlőjét. Azonban kerítést húzni szigorúan tilos, elkeríteni is csak tavasztól őszig, a vegetációs időszakban lehet, utána el kell bontani még a vadterelő hálókat is – tudtuk meg.

– Nekem is megeszik a szőlőmet, de a vad is válogat, az Irsait például nagyon szeretik. A zweigelt egyharmadát minden évben lepusztítják. Vadriasztó szereket is szoktak kihelyezni, de az sem a legeredményesebb – zárta Töltl József.