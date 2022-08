– Az épületek energiaigényét egyrészt a lehűlő felületek hőszigetelésével, másrészt a nyílászárók cseréjével tudjuk csökkenteni. Hőkamerás vizsgálat alapján meghatározhatók azok a beavatkozások, amelyekkel minimalizálható a hőveszteség. Régi, rosszul záródó fa vagy fém nyílászárók esetében legtöbbször a cserét szoktam javasolni, de egy 10–15 éves műanyag keretes nyílászáró esetén megoldás lehet a szigetelő peremsávok felújítása is – mondta lapunknak Lekics Gábor építészmérnök, energetikus. Arról is beszélt, hogy a nagyon régi, rossz állapotban lévő faablakok cseréje 15–20 százalék, a kétrétegű műanyag ablakok háromrétegűvel való kiváltása nagyjából 5 százalék energiamegtakarítást jelenthet.

Mivel nyílászárót ritkán cserélnek egy lakáson, házon, ezért egy átlagembernek kevés információja van arról, mire kell figyelni a vásárláskor. A rossz választás évtizedekre kihat, és a remélt energiaspórolási célunkat sem biztos, hogy elérjük vele. A választásnál nagyon fontos az ár‑érték arány, de a megtérülési idő is. A választás azért sem egyszerű, mert sok gyártó számtalan műszaki paraméterű termékét kell összehasonlítani. Szerencsére ma már az internet nagyon jó tájékozódási, összehasonlítási lehetőséget kínál. Érdemes azonban szakemberekkel is konzultálni.

Lapunk Révhelyi Balázst, az egyik győri nyílászáróüzlet tulajdonosát kérdezte.

– Láthatóan megnövekedett a forgalom, amióta az állam is támogatja a nyílászárók cseréjét a beruházás értékének felével, de maximum hárommillió forinttal. Eddig is érezhető volt, hogy az emberek igyekeznek a lakásaikat energetikailag korszerűsíteni, most jönnek már az új érdeklődők, hogy még a tél beállta előtt le tudják cserélni az ablakaikat. A megnövekedett forgalom miatt azonban hat-nyolc hétre lehet számítani a megrendeléstől a beépítésig – szögezte le a szakember.

Amikor az ügyvezetőt arról kérdeztük, van-e nyílászárók között különbség, azt felelte, hogy természetesen van, nem is kicsi.

– Mind az üveg, mind a profil minőségében nagy a különbség. Meg kell nézni a termék minőségét, hogy azt a hatást érjük el, amit a cserével el szerettünk volna. A választásnál az egyik legfontosabb szempont, hogy hány rétegű az üveg. Ma már a korszerű, háromrétegű üvegűre érdemes cserélni a nyílászáróinkat, mert nagyjából 30 százalékkal hatékonyabb, mint a kétrétegű, de ez az árában is természetesen jelentkezik. A profil vastagsága legalább 74 milliméter legyen és minimum hat légkamrával rendelkezzen. Ez már jó minőségnek számít. Az alumínium redőnyrendszer pluszszigetelést ad, ezzel fokozhatjuk a kívánt hatást. A nyílászáró kiválasztásánál jelezni kell azt is, hogy ha gázzal fűtenek a lakásban. Ebben az esetben úgy építjük be az ablakot, hogy gázszellőzővel el vannak látva, ami a levegő automata szabályozását teszi lehetővé. A minőség mellett persze esztétikai szempontokat is figyelembe lehet venni, hiszen közel ötven színből lehet választani, milyen színű legyen az ablak kívül-belül. Ez viszont nem befolyásolja már az energiafelhasználást.