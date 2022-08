Bécsben jelenleg 34 ezer olyan vállalkozás működik, amelyet olyasvalaki alapított, aki nem Ausztriában született vagy nem osztrák állampolgár. Ezek az úgynevezett migráns vállalkozások, amelyeknek most először mérték fel a gazdasági jelentőségét.

A Bécsi Gazdasági Kamara összegzése szerint ezek a vállalkozások 6,4 milliárd eurós éves forgalmat bonyolítanak le és 7,45 milliárd euró bruttó hozzáadott értéket termelnek. Ez azt jelenti, hogy 8,3 milliárd euróval járulnak hozzá a bécsi bruttó regionális termékhez és csaknem tízmilliárd euróval az osztrák GDP-hez. 7.400 vállalkozást olyanok alapítottak, akik osztrák állampolgárok ugyan, de nem Ausztriában születtek. 4.500 céget szlovák, 3.800-at román és 2.600-at német állampolgárok hoztak létre.

A migráns vállalkozások munkaadóként is jelentős szerepet töltenek be: közvetlenül 21 ezer embert foglalkoztatnak, indirekt pedig 45.500 munkahelyet teremtenek Bécsben. Ráadásul évente 3,7 milliárd euró adót és járulékot fizetnek be a város illetve az állam kasszájába.

A legtöbb migráns vállalkozás a kereskedelem terén tevékenykedik és évente 1,8 milliárd euró hozzáadott értéket termel. A második helyen az ingatlankereskedelem áll 760 millió euró hozzáadott értékkel. Ezt a szabadúszóként nyújtott műszaki szolgáltatások (708 millió euró), az építőipar (694 millió euró), az egyéb gazdasági szolgáltatás (642 millió euró) és a szállásadás és vendéglátás (510 millió euró) követi.

A felmérés kapcsán Walter Ruck, a Bécsi Gazdasági Kamara elnöke elmondta, hogy a migráns vállalkozásoknak nemcsak a gazdasági jelentősége nagy, de a sokszínűség óriási előnyt jelent a bécsi gazdaság számára. Ennek köszönhetően Bécs gazdasága könnyebben vészelte át a pandémia éveit és még a járvány ideje alatt is évente több mint kétszáz külföldi cég telepedett le az osztrák fővárosban.