Mezőgazdasági utakat újítottak fel nemrég a kajárpéci és felpéci gazdák. A munkát Major Béla, a Földtulajdonosi Közösség vezetője irányította. Kajárpéc polgármestere, Laki György szerint példaértékű volt az összefogás, az elvégzett munka közös érdeket szolgál. A települések közötti mezőgazdasági területeketen, utakon folyamatos a forgalom.

Kajárpéc–Felpéc–Sokorópátka Földtulajdonosi Közössége vadászati jogot biztosít a területen, melynek bevételi forrása a földhasználat jegyében a bankszámlájukon jelenik meg. Ebből az összegből fizetik a haszonbérleti díjakat a földtulajdonosoknak és ezt fordították a mezőgazdasági utak javítására is.

– Nem feltétlenül csak az önkormányzatok gondja az utak jó állapotban tartása, hiszen mi, gazdák használjuk őket nap mint nap. Ha valakinél építési törmelék keletkezik, amit murvaként tudunk hasznosítani az utaknál, azt is állandóan raktározzuk, majd amikor eljön a felújítás ideje, akkor ezekre a mezőgazdasági utakra kerülnek. Mindig a legrosszabb állapotban lévő utakat vesszük előre – mondta el lapunknak Major Béla, a Földtulajdonosi Közösség vezetője.

A gazdák mindig szép számmal jönnek össze, idén is közel harmincöten vették ki a részüket a feladatokból. Előkerültek a padkaszárzúzók, és a lejtésen is igazítottak az árkok felé. Az utakon kialakult gödröket feltöltötték, kiegyengették, majd a mezőgazdasági gépek segítségével javították az utak minőségét.

– Nagy munka volt, de nekünk, gazdáknak is ez az érdekünk. Egész más az aratás is, ha megfelelő állapotúak az utak. A gépeink megvannak hozzá, ennyit bármikor megtehetünk. Nagyon fontos az önkormányzatok és a gazdák együttműködése – tette hozzá Major Béla.

Egész más az aratás is, ha megfelelő állapotúak az utak. A munkálatokból az önkormányzatok is kivették a részüket, segítettek az út menti fák lehajló ágait megvágni, ezzel is hozzájárulva ahhoz, hogy a nagyobb gépekkel is könnyebben meg lehessen közelíteni az útszakaszokat.

Laki György, Kajárpéc polgármestere szerint a gazdák tevékenysége példaértékű, hiszen az önkormányzatok nem kapnak normatívát a mezőgazdasági utak javítására. A település nemrég a Zártkerti Program lehetőségeivel élt, három zártkerti területet is rendbe hoztak. Várják a közbeszerzési kiírást, hogy pályázati pénz segítségével újulhassanak meg a Kajárpéc–Felpéc–Gyömöre közötti mezőgazdasági utak. Ezt a Vidékfejlesztési Alap 300 millió forintjából tennék meg. A fejlesztésre azért is szükség van, mert a pályázatból felújított utat használják a gazdák arra, hogy a terményeiket a magtárakba juttassák.

– A segítő szándék megmutatkozik a gazdákban is, ennek remek példája az utak rendbetétele. A kapcsolat ápolása fontos, hiszen ebben az esetben is önkéntesen segítettek a feladatokban és hozzájárultak ahhoz, hogy ezek a mezőgazdasági utak jobb állapotba kerüljenek – fogalmazott lapunknak az elöljáró.