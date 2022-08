A Kisalföldben három héttel ezelőtt jeleztük az első permetezés szükségességét, most pedig a másodszori védekezés megtételére hívja fel a diófával rendelkező kerttulajdonosok figyelmet dr. Varga Mária növényvédelmi szaktanácsadó.

Július elején számoltunk be róla, hogy az egyik virágvölgyi gyümölcsöskertben a szakember közreműködésével sikeres kísérletek zajlanak a dió korai hullását, feketedését okozó kártevő, a dióburok-­fúrólégy ellen. A védekezés fontos része az apró, csíkos szárnyú legyek csúcsrajzáskor történő, évente kétszeri permetezése. Az első permetezésen már túl vannak a soproni szakember iránymutatásait követők, most pedig elérkezett a második ideje is.

– Az általunk alkalmazott módszer nagy előnye, hogy idősebb, nagy termetű diófák esetében is használható. A védekezéshez egyfajta csalianyagot használunk, a 2021-ben engedélyezett Combi-Protec hatásjavító készítményt, amely a cseresznyelégy és a dióburok-­fúrólégy ellen is hasznos eszköz. A szer nagy mennyiségű növényi kivonatot és kétféle cukrot tartalmaz. Ebbe kell belekeverni a Mospilan 20SG vagy Gazelle rovarölőt. A permetezést a fa elérhető magasságáig kell elvégezni, mert a csalira úgyis lejjebb jönnek a legyek – ismételte meg tanácsait a szakember.

Hozzátette, akik csak rovarölő szert használnak, „csali” nélkül, azoknak is ezekben a napokban kell permetezniük, mert a jelentős felmelegedés ismét tömegesen előhozta a legyeket.