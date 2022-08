Tavalyhoz képest egy héttel korábban, tegnap kezdődött meg az Irsai Olivér szürete a Soproni borvidéken. – Jó az idei termés, mind a mennyiséget, mind a minőséget illetően. Erős közepes évjárat lesz a 2022-es, nem olyan kiemelkedő, mint a 2021-es, amikor magas cukor- és optimális savtartalommal szüretelhettünk – mondta Taschner Kurt. A soproni borász ismét az elsők között kezdte meg tegnap hajnalban a szüretet a Fertő tóra néző Ranisch-dűlőben. Hat hektáron takarították be az Irsai Olivért.

– Öt permetezéssel letudtuk a védekezést, mert a hőhullámokat szerencsére a kórokozók sem szeretik. Láthatóan sok a termés, de a bogyók apróbbak a szokásosnál, ezért csak a préselés után derül ki, hogy mennyi mustot ad a szőlő – tette hozzá. Taschnerék idén is kombájnnal szüreteltek. Kurt azt mondja, kézi szedőt alig találni, de a kombájnos szüret költségei is emelkedtek. – A sok pluszkiadás miatt emelkedni fog a bor ára is, de közel sem olyan mértékben, mint más élelmiszereké – vélekedett a borász. Azt is elmondta, pár nap múlva a korai piros veltelini szedésével folytatódik a szüret, ezen a héten be is fejezik.

– A Pannonhalmi borvidéken augusztus 15-én kezdődött a szőlőszüret a legkorábbi fajtával, de a területi adottságok és egyéb tényezők miatt mi öt nappal megelőztük a többi borászatot – fejtette ki lapunknak ifj. Pécsinger János, a Pécsinger Szőlőbirtok ügyvezetője. – Természetesen ez nem gyorsasági verseny, pontosabban az, de nem a szőlősgazdák között, hanem az idővel. Igyekeznünk kellett, mert az Irsai Olivér jellegzetessége, hogy viszonylag gyorsan veszít a savértékéből, ugyanakkor a cukorfoknak már megfelelőnek kell lennie. Ahhoz, hogy kellően intenzív, savakban gazdag, de mégis gyümölcsös, illatos bort tudjunk készíteni, muszáj volt előbb kezdeni – tette hozzá.