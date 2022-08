Neoncsere LED-esre – Nincs még pontos információnk arról, hogy az önkormányzatokra milyen energiaárak vonatkoznak, de az idei költségvetésünkben nincs magasabb rezsiköltségekre keretünk. Úgy gondolom, december 31-ig ki tudjuk húzni, nem kell hitelt felvennünk vagy valamit eladnunk, de az biztos, hogy ezt a pénzt valahonnan el kell vonni. Beruházást vagy felújítást kell elhalasztanunk. Van négy óvodánk, két bölcsődénk, egészségházunk, azoknak működniük kell – hangsúlyozta lapunknak Kóbor Attila, Győrújbarát polgármestere.

– Szerencsére minden új beruházásunknál felkerültek a napelemek, így azzal is takarékoskodunk. Most cseréltük ki a hivatalban a neonokat LED-világításra, közel egymillió forintba került. Írjuk az órák állását, megnézzük, mennyit tudunk megtakarítani. A gázfűtést viszont nem tudjuk fával kiváltani, mert nincs megfelelő kémény az épületeken – állapította meg Kóbor Attila, Győrújbarát polgármestere.

Előny a hosszú távú szerződés

– Őszintén szólva bizakodunk, hogy rendeződik a világpia­ci helyzet, hamar lezáródik a háborús konfliktus, addig pedig a kormány valamilyen formában ad támogatást – válaszolta lapunk kérdésére Soós Zoltán, Bakonyszentlászló polgármestere. – Éppen a kezemben van egy papír arról, hogy az idősotthonunk gázköltsége a négyszeresére emelkedik, ami a fűtést és a meleg vizet biztosítja, havi szinten ez nagyjából félmillió forinttal nagyobb költséget jelent. Ott a fatüzelésről nemrég váltottunk gázkazánra, mert nem lehetett fűtőt találni. Az előző években a hivatal, a könyvtár, illetve az óvoda is bővült napelemmel. Az a szerencsénk, hogy az áramszerződésünkben 2023. december 31-ig rögzítve van az ár, ezen nem tudnak emelni. Így nekünk, ahol lehet, át kell a villanyfűtésre állni. Bízunk benne, hogy a kormány is segít a meg- oldásban.

A korszerű égőktől megtakarítást remél Kóbor Attila, Győrújbarát polgármestere. Fotó: Csapó Balázs

Adóbevétel nélkül gond lesz

– Bizonytalannak látom a következő négy hónapot. A költségvetésünk nem a hétszeres energiaárhoz készült. Önerőből nem tudjuk megoldani a hivatal és az intézmények megemelkedett számláinak kifizetését, de azt szoktam mondani: a hídon akkor kell átkelni, amikor ott vagyunk. Bízom abban, hogy valamilyen korrekcióra sor kerül azoknál az önkormányzatoknál, amelyeknek nincs bevételük. Az elmúlt években modern gázkazánokat szereltünk az intézményeinkbe. Egy napelemünk van már, egy másik megvalósítására pályázatot adtunk be, de jövő tavasz előtt nem lehetne megvalósítani, mert a megnövekedett igény miatt a kivitelező is csak akkorra tudja vállalni a szerelést. A valamikori kastélyépületben Waldorf-iskola, -óvoda, konyha, Klik-iskola és a mi óvodánk működik ezer négyzetméteren. Nagyon jókor, az utolsó megnyert pályázatunkból szigeteltük a falait, kicseréltük a nyílászárókat. Bízom benne, hogy így 20–30 százalékkal kevesebb energia kell, ami ebben az esetben is nagyon nagy összeg. A hivatal is kapott hőszigetelést, új gázkazánt – összegezte Hokstok Imre, Győrsövényháza polgármestere.

Ki tudják gazdálkodni

– Az a szerencsénk, hogy kétéves szerződéseink vannak, így év végéig mi még a régi áron kapjuk az energiát. Napelemeket szereltettünk az intézményeinkre az elmúlt években, ez csökkenti a megvásárolt villamosenergia-igényünket, és még újabbak is felkerülnek, mert most nyertünk meg egy pályázatot az orvosi rendelőre. Azért is szerencsés helyzetben vagyunk, mert jó az adóbevételünk, és probléma esetén nem kell a beruházásokat megkurtítani vagy elhagyni, mert még ki tudjuk gazdálkodni – tudtuk meg Major Gábortól, Gönyű polgármesterétől.