– Szomjazik a kukoricám. Valamennyit tudok öntözni, de annak is magas a költsége. Ráadásul óvatosnak kell lennem, mert most lopták el az üzemanyagot az öntözőberendezésből. Hogyan hagyjam így kint éjszakára? – bosszankodott teljes joggal lapunknak Károly Ferenc, aki Darnózseli környékén hatvan hektáron termeszt kukoricát. Németh Gergely, a megyei agrárkamara elnöke azt nyilatkozta: a népi megfigyelés szerint ha Anna-nap, azaz július 26-a hetében nem esik az eső, akkor a kukorica termése nem lesz jó. Hiányzik az öntözés, aminek szabályozása továbbra sem megoldott.

Az elmúlt héten nem esett egy milliméter eső sem, nagy a szárazság, ez mindenütt problémát jelent. A kukoricánál 20–50 százalék közötti terméskiesés lehet, hacsak valami csoda folytán nem esik hamarosan – összegezte az aszályhelyzetet Szabó Lajos megyei főfalugazdász.

Segít a torkolati műtárgy

A vízhiány elleni védekezési készültség ügyében megkezdte működését a vízügy Országos Műszaki Irányító Törzse. A készletek folyamatos csökkenése miatt a vízigények olyan mértékben megnövekedtek, hogy azok kielégítését csak több vízügyi igazgatóság összehangolt működésével, térségi vízátvezetésekkel, adott esetben szivattyús pótlással lehet csak megoldani, közölte az országos igazgatóság.

– Az Észak-dunántúli igazgatóság területén jobb a helyzet, mint az ország más tájain, de nálunk is szárazság uralkodik. Egyre csökken a vízhozam, de még sikeresen üzemeltetjük a vízpótló rendszereinket, az öntözés akadozásáról nincs tudomásunk. A helyzeten most nagyban segít a Mosoni-Duna nemrég átadott torkolati műtárgyának visszaduzzasztó hatása – felelte érdeklődésünkre Németh József igazgató.

Olyan száraz a talaj a Szigetközben, hogy belefér az ember tenyere a repedésekbe, mutatja Károly Ferenc gazdálkodó. Fotó: Rákóczy Ádám

Forrás: Rákóczy Ádám

A Dunántúlra is átér

Míg az ország keleti felén drámai a helyzet, a megyében a Győri és Pannonhalmi járásban, Mosonmagyaróvár, Sopron környékén, a Rábaközben van nagyfokú szárazság, de az aszállyal sújtott területek ki- terjedése folyamatosan növekszik. Győrben idén Berecz Péter amatőr meteorológus adatai szerint januártól májusig minden hónapban kevesebb csapadék hullott az átlagosnál, egyedül a június hozott többletet 27 milliméterrel. Így a fél év alatti átlagos 327 milliméter helyett most 241-nél tartunk. A hiány 86 milliméter, ez azt jelenti, hogy majdnem két hónapnyi csapadék hiányzik a földekről.

Tovább száradnak a talajok

Az Országos Meteorológiai Szolgálat közlése szerint a jövő hétvégéig sehol sem valószínű csapadék, jellemzően napos, száraz időre lehet számítani, vagyis tovább szárad a talaj, fokozódik az aszály. A Dunántúlon is egyre nagyobb területet érint a szárazság. A legnagyobb gond az, hogy a tél folyamán, illetve tavasszal sem töltődött fel a föld, így most a fél méternél mélyebb rétegek is szárazabbak, mint az elmúlt évek nyarain. Győrben és Sopronban egy méter mélységig 137 milliméter a hiány, Mosonmagyaróvárnál 105 milliméter. A talaj nedvességtartalma sokfelé az ötven százalékot sem éri el a növények számára hasznosítható víztartalom arányában, a mélyebb rétegekben ilyen alacsony nedvességtartalomra nem volt példa az elmúlt években.