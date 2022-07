A közelmúltban összegezte a magyar zöldség- és gyümölcs- ágazat helyzetét az Agrármarketing Centrum. A szakemberek elmondták: szerencsés a helyzetük a Győr-Moson-Sopron megyei gazdáknak, mivel a Dunántúlt nem sújtja annyira az aszály, mint a Tiszántúlt, illetve a Duna–Tisza közi régiót. Kelemen Péter, a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács ügyvezető igazgatója szerint a gyümölcstermés sokkal jobb, mint az elmúlt két esztendőben.

Kelemen Péter azt is elmondta, hogy hála a melegnek, görögdinnyéből a legkorábbi tételek már szintén elérhetők Dél-Baranyából, és más hazai fóliás termelésből.

Az Agrármarketing Centrum ügyvezetője, Ondré Péter arra ösztönözni a fogyasztókat, hogy minél többen válasszák a piacokon és termelőktől a hazai idényzöldségeket és idénygyümölcsöket, hiszen a jelenlegi háborús helyzetben felértékelődik az, hogy Magyarország élelmiszergazdasága képes az önellátásra. A magyar gazdák tudása és szorgalma megadja az ellátásbiztonságot, amit azzal hálálhatunk meg, hogy a nyári szezonban is hazai termesztésű idénygyümölcsöket választunk.

A Kisalföld több zöldségest is felkeresett, ahol szintén az látszott, hogy nincs hiány semmiből.

- Kifejezetten törekszünk arra, hogy magyar termékek kerüljenek a polcokra, a vásárlók pedig szereik az idényterméseket. Az tény és való, hogy drágultak a zöldségek és gyümölcsök, de előállításuk is költségesebb az időjárási viszonyok miatt - mondta lapunknak Kiss Árpád, soproni zöldség és gyümölcs kereskedő. - Ennek ellenére a vásárlók ragaszkodnak a minőséghez, inkább kevesebbet vásárolnak, de az jó legyen. Viszont azt is tapasztaltuk, hogy a zöldségekre visszaesett a kereslet, aminek nem tudjuk az okát Hozzátette, a sárgabarack termése szembetűnően bőséges, méretben pedig változatos, de a környéken a meggy is nagyon szépen érett.

A soproni zöldségesnél egy kiló, befőzésre alkalmas sárgabarack 900 forint, ami kedvezőbb mint tavaly, igaz, akkor elfagyott a termés nagy része. A dinnye kilója 550 forint körül mozog, a paradicsomé, fajtától függően 5-600 forinttól kezdődik, de akár 1600 forint is lehet.

- Idén korán beköszöntött a nyári idő, ezért a meleg igényes zöldségek, mint a paradicsom, paprika, padlizsán elégé jól teremnek. Már több mint két hete szedem őket, de ennek a későbbieknek meg lehet a hátránya is. A nyári melegben fennáll annak a veszélye, hogy megégnek a zöldségek, és kevesebb lesz a termés - számolt be Újhelyy Károly, győri kertész. Hozzátette: országos szinten nem lehet általánosítani az idei termések minőségét a csapadék eloszlása miatt, ugyanis két részre szakadt a hazánk. Az Alföldön aszály sújtja a gazdákat, amit nem csak a zöldségföldek sínylettek meg, hanem a gabona és a napraforgó is, még nálunk szép nagyra nőttek.