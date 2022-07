“Limitált széria Nádorvárosban!!!Nehéz szavakat találni erre az ingatlanra..hisz kritikus szemmel nézve is lenyűgöző!!Lássuk hát...Győr egyik legnépszerűbb régiójában, Nádorvárosban eladósorba került egy nettó 92 nm-es lakás 60 nm körterasszal toldva.Belső elosztását tekintve tökéletes helykihasználtság jellemzi.A lépcsőházból elcsíptek egy darabot, így szinte fogadó helyiségbe érünk be, nem is előszobába.Innen egy hangulatos lépcső vezet fel a rendkívül invitáló otthonba.Megválasztott igényesség, finom elegancia....hazaértünk...A közlekedőből jobbra nyílik a fürdőszoba, melynek különlegessége a tolóajtóval leválasztott mosókonyha,ahol még egy wc kapott helyet.Mindkettő ablakos, világos.A kamra a folyosón beépített szekrényként funkcionál....zseniális..A nappali konyha és étkező egy légtérben kapott helyet, mégis cselesen bontja meg a teret.Hatalmas üvegfelületek, melyektől szellősebb, könnyedebb lesz a tér.A nyílászárókon elektromos redőnyök, a klíma beszerelve, a riasztó előkészítve várja.Az ide kitalált diófa bútorzat természetes melegséggel tölti fel a helyiséget. [...]”

