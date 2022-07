A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Győr-Moson-Sopron megyei aratási koordinációs bizottságának napokban tartott ülésén is kiemelt téma volt a biztonságos közlekedés. A katasztrófavédelem, a kormányhivatal, a kamara munkatársai, illetve a gazdálkodók képviselői közösen egyeztettek a betakarítással kapcsolatos aktualitásokról. A termés mellett – amit jó közepesre értékelnek – a fokozott figyelem és a türelem volt a fő téma. Nagy a forgalom az utakon, Győr-Moson-Sopron megyében közel 103 ezer hektáron zajlik a betakarítás.

Mind a külterületeken, mind a települések határain belül gyakrabban találkozhatnak az autósok mezőgazdasági gépekkel. Fontos, hogy az első gondolatuk ne az előzés legyen. Fotó: Rákóczy Ádám

– Az őszi árpa után most már a repce közel fele is a magtárakban van. Elkezdték betakarítani a korai búzát, ezzel a közutakon még több a mezőgazdasági gép – mondta el lapunknak Németh Gergely, a megyei agrárkamara elnöke.

A közös szemlén felhívták a gazdálkodók figyelmét, hogy gépeiket használják rendeltetésszerűen, végezzék el a napi karbantartást. Sajnos egy olajelfolyás nemrég halálos balesetet okozott Szanyban. Az aratás, szalmabetakarítás, tarlókezelés, szállítás során ügyeljenek a tűzvédelemre. Szereljék fel gépeiket a megfelelő tűzvédelmi eszközökkel. A közlekedés során használják a legrövidebb, legegyszerűbb útvonalakat.

– Az autósokat, motorosokat arra kérjük, legyenek türelmesek a túlméretes mezőgazdasági járművekkel az utakon. A benzinkutakon is kérjük a türelmüket, ha egy nagyobb mezőgazdasági gép áll éppen sorban. Most takarítjuk be azt a termést, ami a következő évben mindannyiunk élelmezését szolgálja, így mindenki érdeke a zökkenőmentes és biztonságos aratás – tette hozzá Németh Gergely, a megyei agrárkamara elnöke.

Szabó Lajos megyei főfalugazdász szerint a legfontosabb a kellő óvatosság és figyelem.

– Aratáskor ez a csúcsidőszak, ráadásul egybeesik az üdülési szezonnal. Fontos, hogy a közlekedők ne csak arra gondoljanak egy kombájn, traktor láttán, hogy mielőbb megelőzzék – hangsúlyozta. Hozzátette: ha nem változik rendkívül csapadékossá az időjárás, akkor az aratási munkák nagy része augusztusra befejeződik.

A nagy méretű járművek eltakarják a mögöttük haladó jármű sofőrje elől az utat, a táblákat, a forgalmat. Előzésnél számoljunk azzal, hogy balra is lefordulhat a nehéz jármű.

– Számítanunk kell arra is, hogy olyan szakaszra fordulnak le a mezőgazdasági gépek, ahol adott esetben nem is látszik, hogy út van – fogalmazott lapunknak Bozzai Lajos, a Safety Car Bozzai Autósiskola vezetője. Hozzátette: kalkuláljanak az autóvezetők azzal is, hogy ezek a járművek nem tesznek meg hosszú utat, gyorsan letérnek.

– Az újabb traktorokon már általában korszerű világító és fényjelző berendezések vannak, de a régebbi típusokon bizony akadnak hiányosságok. Fontos, hogy megfelelő követési távolságot tartsunk, mielőtt manőverezünk, hamarabb húzódjunk a felezővonalhoz. Meg kell próbálni kinézni mögüle többször is az előzés előtt. Fontos, hogy folyamatosan figyeljük a mozgását. Főleg a motorosok ügyeljenek jobban. A nyugalom és a türelem mindig kifizetődő.