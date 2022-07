– A lakosságot mellbe vágták a héten felröppenő hírek, rengeteg az érdeklődő. Tűzifára csak előjegyzést tudunk felvenni egy-két hónapra előre – nyilatkozta Krafcsik Gábor, a győri DBK Tüzép telepvezetője. – Elsejétől az állami erdészetek is emeltek a tűzifaárakon. Úgy érzékelem, hogy hamarosan elfogy az a készletük, amit az első negyedévben, még tavasszal, a rügyezés előtt termeltek ki. Tartok tőle, hogy a nagyvágás eltolódik októberre, ami szintén gondot okozhat.

Versenyfutás a szénért

Krafcsik Gábor szerint a jó minőségű, öt-hatezer kalória feletti fűtőértékű kazánszenek mizériája tavaly szeptemberben kezdődött, Lengyelország akkor jelentette be, hogy saját lakosságát sem tudja ellátni, külföldre alig adnak el. Ehhez tartották magukat és az egész téli szezonban hiányzott a lengyel szén.

– Az orosz–ukrán háború miatt Európa 45 millió tonna szén nélkül maradt, ezt kellene pótolni. Amit helyette behoztak Dél-Amerikából, az megfizethetetlen árú. Kiszámítottuk, hogy a hamburgi kikötőből Győrbe áthozva körülbelül 30 ezer forintért tudtuk volna kínálni mázsáját – árulta el Krafcsik Gábor. Jelenleg cseh szenük van, ledvicei dió. Mint elmondta, a csehektől 1300 tonnát kértek, ez a beszerzési útvonaluk 28 éven át működött, ám most versenyfutás van a szénért. – Mi kaptunk tőlük, de tartok tőle, hogy azok a telepek, amelyek kora tavasszal, nyár elején nem gondoskodtak a készletekről, hoppon maradhatnak. Bízunk benne, hogy ha a cseheknél a belső fogyasztás nem ugrik meg, akkor augusztus végén még kapunk a bányától egy irányvonattal, és nagyjából ezzel vége, többet nem szállítanak – festett borús képet.

Van elég fa

Orbán Tibor, a Kisalföld Erdőgazdaság vezérigazgatója ugyanakkor mindenkit megnyugtatott: – Az erdőgazdaságnál van fa, tudomásom szerint még senkinek az igényét sem kellett elutasítanunk. Annyi a korlátozás, hogy mivel április elsejétől augusztus 15-ig vegetációs időszak van, a természet védelme érdekében a kitermelés visszafogottabb, így lehet, hogy egy-két hetet várni kell a fára. De augusztus közepétől a kitermelés nagyobb lendületet kaphat – nyilatkozta a KAEG vezetője. Az erdőgazdaságnál a hasított, darabolt tölgy, cser és kőris mázsája 5700 forint, az akác, bükk és gyertyán 6200, a kerti dió, juhar 5100.

Forrás: Kisalföld

Energiaválság idején újra népszerű

Az enyhe telek, az ingatlanok jobb szigetelése, a gáz árának szinte változatlansága miatt két évvel ezelőttig folyamatosan csökkent a tűzifa ára, most azonban emelkedik. Végezetül írjuk le: a cikk készítése során a piac több szereplője is úgy nyilatkozott nekünk, hogy sokan a háborús félelem és az infláció miatt akár évekre előre is bevásárolnának szénből vagy fából, ezért alakulhat ki időlegesen hiány a tüzelőanyag-telepeknél. A hazai tűzifaszükséglet az időjárástól függő néhány százezer köbméteres eltéréssel évről évre ugyanannyi: Magyarország erdeiből ennyit mindig ki lehet termelni.

70 mázsa