– A szeptemberi árakhoz képest legalább duplájára emelkedett a különböző papírtípusok ára. Eddig főként a nyomdák érezték meg a drágulást, de már azok a családok is, amelyek elkezdtek vásárolni a szeptemberi iskolakezdésre, szembesülhettek az írószereknél a drágulással – mondta el lapunknak Orgován Katalin, a Pátria Nyomda Zrt. vezérigazgatója, a Nyomda- és Papíripari Szövetség elnöke. Hangsúlyozta: nemcsak az alapanyag­ár növekedése és az infláció, hanem a forint gyengülése is közrejátszik, ugyanis rengeteg iskolaszer importtermék.

Orgován Katalin szerint rosszabb a helyzet, mint amire tavaly év végén számítottak. Úgy vélik, a papír ára most „tetőzik”, de kiszámíthatatlan, hogy ebben az évben stagnál vagy tovább drágul.

A szaküzletek egyébként jellemzően a nyár elején szerzik be a tanszereket a júliusi-­augusztusi rohamhoz, a Pátriá­nál – amelynek saját üzletei is vannak, de nagykereskedőként is kiszolgálja a boltokat – tavasszal nem tudták véglegesíteni az iskolaszerek katalógusát.

– Hosszú évek óta először nem tudunk fix árakat mondani, mert a beszállítói költségek is folyamatosan változnak. Napi árazás van, vagyis amikor megrendeljük a terméket, akkor derül ki, hogy mennyibe fog kerülni. Semmit sem tudunk garantálni, nehéz tervezni nekünk és a vevőknek is – magyarázta Orgován Katalin.

Kocsis Anna az ecsetek közt válogatott az üzletben. A drágább, de minőségi terméket választja. Fotó: Rákóczy Ádám

Elképzelhető, hogy havi árkorrekciót kell alkalmazni az üzletekben, de duplájára nem fog nőni szeptemberre az iskolaszerek ára. Akinek szűkös a pénztárcája, még most érdemes körülnéznie a boltokban, mert vannak régebbi beszerzésű füzetek, tavalyi kollekciók, amiket olcsóbban is meg lehet szerezni. Az egyik győri boltban vásároló édesanya felkészülten érkezett: előzetesen összeírta, mi maradt meg tavalyról, és csak a legszükségesebbeket veszi meg.

– Nálunk szerencse, hogy a gyerekek megöröklik egymástól az iskolatáskát és a tolltartót. Színes és grafitceruzák, festékek, radírok, füzetek is maradtak tavalyról. De mindig van valami apróság, amit muszáj venni az iskolakezdésre, hiszen elfogy vagy elhasználódik. Át kell gondolni azonban, hogy az egyszerűbb füzetet, vagy a drágább, mintás borítójút vesszük meg a gyereknek – fogalmazott a kétgyermekes édesanya.

Az alsó tagozatosok, főként az elsősök beiskolázása jóval magasabb összeget emészt fel, akár 40–50 ezer forintba is kerülhet. A papírdrágulás a könyvek, tankönyvek árán is nyomot hagy, igaz, ebből a szülők keveset érzékelnek, mert az általános és középiskolások a következő tanévben is ingyen kapják meg az állami listán szereplő kiadványokat.

Mondrucz János és kislánya, Lily az egyik győri Pátria-írószerben válogatott az írószerkínálatból. Fotó: Rákóczy Ádám

A Nyomda- és Papíripari Szövetség elnöke úgy véli, nagymértékű minőségromlás nem lesz érezhető, mert a gyártók arra odafigyelnek.

– Hallottam olyan versenytársról, aki próbált papírt olcsóbban beszerezni, és emiatt romlott a füzet színvonala. De ez csak egy rossz példa, egyébként nem jellemző. Vásárláskor alaposan meg kell nézni, milyen minőséget választunk – tette hozzá.

Több tényező is szerepet játszik Orgován Katalin szerint abban, hogy így megugrott a papír ára. Az egyik legfőbb ok az online kereskedelem felfutása, amely miatt egyre több hullámpapírt használnak a kartondoboz csomagolásokhoz.

– A csomagolóipar elhappolja a cellulózt a grafikai papírt gyártók elől – utóbbiból készülnek a könyvek, a füzetek, a rajzlapok, a nyomtatópapírok is. Az egyszer használatos műanyagok kivezetése miatt is megugrott az igény a cellulóz iránt, több papír szívószálat, -tányért és -poharat gyártanak helyette. A nyomdabezárások sem kedveztek az árak alakulásának. Évek óta tendencia, hogy kisebb az igény a grafikai papírra, de ilyen nagy ütemű cellulóz­igényre senki sem számított. A papírellátást befolyásolja a háború is, de nem számottevő mértékben – fűzte hozzá.